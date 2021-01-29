تعتبر البسبوسة من أهم الحلويات المفضلة عند الكثيرين نظراً لمذاقها الجيد، فيتم تحضير البسبوسة بأكثر من طريقة تبعاً لطريقة كل بلد فيمكن أن يتم تحضيرها بالقشطة ويمكن بالزبادي وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البسبوسة في المنزل. طريقة عمل البسبوسة طريقة عمل البسبوسة المقادير كأسان من دقيق السميد.

كأسان من اللبن الزبادي.

كأس من السكر.

ربع كأس من زيت الذرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.

رشة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

إما بالنسبة للتزيين فيتم إحضار الفستق أو اللوز. خطوات تحضير البسبوسة في المنزل يتم إحضار إناء كبير ويتم وضع فيه كلاً من دقيق السميد وجوز الهند ثم السكر والبيكنج بودر وبعد ذلك يتم رش عليها كمية من الملح ويتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض. يتم إضافة ربع كأس من الزيت بصورة تدريجية إلى الخليط وكأسين من اللبن ويتم البدء العجن جيداً باستخدام اليدين لحين أن تصبح العجينة أمامكم لينة. يتم تقطيع البسبوسة بعد أن يتم فردها في الصينية بالشكل الذي نرغب فيه وعلى كل قطعة يتم إضافة حبة من الفستق أو اللوز. يمكن أن يتم الاستعاضة باللبن الزبادي من خلال استخدام كأسين من الحليب الدافئ ويتم إضافة له عصير ليمونة واحدة ويتم تركه لمدة ساعتين ويمكن أن يتم استخدامه كاللبن. يتم دهن الصينية بكمية من الزيت أو أي مادة دهنية أخرى وبعد ذلك يتم إضافة الخليط فيها ونقوم بموازنة السطح باستخدام اليد لحين أن تصبح متساوية وعير متعرجة على الإطلاق. القيام بتركها جانباً لحين أن ترتاح بشكل نهائي لمدة ربع ساعة قبل أن يتم إدخالها بالفرن. خطوات الخبز تكون بعد مرور الوقت وبعد ذلك يتم وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة تصل إلى مدة نصف ساعة لحين أن يتم تحميرها من الأسفل ويتم التأكد من إتمام عملية النضج. بعد ذلك يتم تحمير الوجه ويتم وضع الشربات عليها وهي ساخنة فيكون القطر بارد أو دافئ لحين أن يتخلل أجزاء البسبوسة بشكل نهائي وبالهناء على الجميع. خطوات تحضير البسبوسة في المنزل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل طريقة لعمل بسبوسة مرملة وطرية وبتشرب الشربات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.