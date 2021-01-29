سر البسبوسة التركيه مثل الحلواني طعم ولون وترميلة متماسكة بمقادير مضبوطة وناجحه ووداعا لفشل البسبوسه

طريقة عمل البسبوسه التركيه تعد البسبوسة من الحلويات الشهيرة في جميع البلدان العربية، ويمكن تقديمها في الكثير من المناسبات المختلفة، وتتحدد طريقة عمل البسبوسة على حسب البلد، ولكن من خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على طريقة تحضير البسبوسة التركية والتي تتميز بطعم شهي ومميز جدًا، بالرغم من أن طعمها يشبه كثيرًا البسبوسة المصرية، ولكن مع اختلاف المذاق نظرًا لإضافة بعض المكونات المختلفة. طريقة عمل البسبوسة التركية:- طريقة عمل البسبوسة التركية:- مكونات البسبوسة:- كوب ونصف سميد بسبوسة ناعم.

كوب جوز هند ناعم.

كوب إلا ثلث زيت ذرة أو زيت عباد الشمس.

علبة قشطة متوسطة الحجم.

ملعقتين صغيرتين بكينج بودر.

خيوط زعفران (كمية مناسبة).

كوب وربع سكر أبيض ناعم.

بيضتين.

مكونات صوص التوفي:-

مكعبين زبدة.

فنجان كبير قشطة.

كوب وربع سكر أبيض ناعم. طريقة التحضير:- لتحضير صوص التوفي نحضر وعاء كبير ونضع به السكر ونضع الوعاء على نار هادئة، ونقلبه جيدًا إلى أن يصبح مائل للون الذهبي.

ثم نقوم بإضافة القشطة والزبدة إلى وعاء السكر ونخلط جميع المكونات معًا جيدًا للحصول على خليط متجانس لا يحتوي على أي كتل.

ثم نبدأ في تحضير البسبوسة من خلال وضع سميد البسبوسة والزيت وجوز الهند والقشطة البيكنج بودر والسكر والزعفران في وعاء محضر الطعام.

والزيت وجوز الهند والقشطة البيكنج بودر والسكر والزعفران في وعاء محضر الطعام. ثم نخلط كل هذه المكونات معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نحضر صينية مخصصة لعمل البسبوسة وندهنها بالقليل من الزبدة ونقوم بوضع خليط البسبوسة فيها.

ثم نقوم بإضافة صوص التوفي على وجه البسبوسة من خلال تشكيل خطوط عريضة ولكن طويلة.

ثم نقوم بإشعال الفرن بدرجة حرارة لا تزيد عن 180 درجة مئوية، ونضع صينية البسبوسة في فرن ساخن مسبقًا ونتركها إلى أن يصبح لونها ذهبي من الاسفل ومن الأطراف.

ثم نقوم بإشعال الشواية ونتركها قليلاً حتى يصبح وجهها ذهبي اللون.

ثم نخرج صينية البسبوسة من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلاً وتصبح دافئة، وبذلك تكون البسبوسة التركية جاهزة للتقطيع والتقديم، وبالهناء والشفاء. طريقة التحضير:-

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