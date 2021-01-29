المعمول السوري ينافس بروعته ودوبانه الجاهز بطريقه ناجحه ومضمونه وهش ولذيذ جدا

طريقة عمل المعمول السوري يتصف المطبخ السوري بالعديد من الوصفات اللذيذة والشهية وخصوصًا الحلويات، وغالبًا ما يتم تقديمها في المناسبات مثل عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك وشهر رمضان المعظم مثل المعمول السورى، بالإضافة لعدة أنواع من الحلوى التي اعتاد الشعب السوري على تقديمها بجانب القهوة، ومن الأطباق الشهيرة لدى الشعب السوري، القطايف والبرازق الشامية والحلاوة الحمصية والكنافة وأهمها وأكثرها شهرة هو المعمول السوري، والذي سوف نتعرف على طريقة تحضيره من خلال هذه المقالة. طريقة عمل المعمول السوري:- طريقة عمل المعمول السوري:- مكونات المعمول السوري:- 250 جرام من الدقيق الأبيض (متعدد الأغراض). 250 جرام سميد ناعم. 175 جرام سكر ناعم. 100 جرام زبدة سائلة. 50جرام من اللبن الجاف. نصف ملعقة كبيرة خميرة جافة. نصف ملعقة كبيرة بكينج بودر. ربع ملعقة كبيرة محلب. 175 ملليلتر ماء دافئ. 25 ملليلتر ماء زهر. طريقة تحضير المعمول السوري:- في البداية نحضر وعاء ونضع به اللبن الجاف والماء الدافئ، ثم نبدأ في تقليبهم معًا بشكل جيد حتى يذوب اللبن الجاف تمامًا. ثم نضيف إليه ماء الزهر ونضع الوعاء على نار متوسطة حتى يسخن الخليط دون أن يصل إلى مرحلة الغليان. ثم نحضر وعاء آخر عميق ونضع به الدقيق بعد أن ننخله بشكل جيد، ونضيف له السميد الناعم والخميرة الجافة والسكر والمحلب البيكنج بودر، ونخلط كل هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس. ثم نقوم بإضافة كمية الزبدة ونفركها جيدًا مع هذا الخليط من خلال استخدام أطراف الأصابع، ونستمر في الخلط إلى أن نحصل على خليط يشبه الرمل الرطب. ثم نضيف خليط اللبن شيئاً فشيء ونستمر في العجن إلى أن نحصل على خليط ناعم ولين. ثم نغطي العجينة ونتركها في درجة حرارة المطبخ إلى أن تختمر جيدًا. بعد أن يصبح حجم العجينة أكبر نبدأ في تقطيعها لقطع متساوية بحجم متوسط، في م نشكل كل قطعة على شكل إصبع. ثم نقوم بلصق أطراف الإصبع ببعضهما من الجهتين، حتى يتشكل لدينا حلقات دائرية. ثم نقوم بوضع هذه الحلقات بالترتيب داخل صينية مغطاه بورقة زبدة، ثم نغطي الصينية ونتركها حوالي ثلاث ساعات أو أكثر. بعد أن تختمر حلقات المعمول نضع الصينية في الفرن بدرجة حرارة لا تقل عن 200 درجة، ونتركها لمدة لا تقل عن 25 دقيقة، أو إلى أن تنضج حلقات المعمول جيدًا ويصبح لونها ذهبي. طريقة تحضير المعمول السوري:-

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