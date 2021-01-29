كيك قدره قادر بالكريم كرامل في المنزل بالخطوات ، حضري معنا سيدتي كيك قدره قادر بالكريم كرامل في المنزل بكل سهوله، كيك قدره قادر من اشهي أنواع الكيكات التي يعشقها البعض فهي مكونه ثلاث طبقات الطبقة الأولي من كيك الشكولاته والطبقة الثانية من الكريم كرامل والأخيرة من صوص الكرمل، وفي هذا المقال سوف تتعرفين سيدتي علي طريقه تحضير كيك قدره قادر الشهية بالخطوات تابعينا عبر المقال، والييك مقادير عمل الكيك و طريقه تحضيره. كيك قدره قادر بالكريم كرامل في المنزل بالخطوات كيك قدره قادر بالكريم كرامل في المنزل بالخطوات حضري كيك قدره قادر بالكريم كرامل لعائلتك واسعديهم بمذاقها المميز وطعمها الشهي مقادير عمل كيك الكريم كرامل بالخطوات مقادير عمل كيك الكريم كرامل بالخطوات مقادير عمل كيك الشكولاته 1 كوب ونصف من الدقيق .

3\4 كوب سكر .

3 حبات من البيض .

3 ملاعق من الكاكاو الخام .

نصف كوب من الحليب .

ملعقه صغيره من البيكنج بودر .

فانيليا .

نصف كوب من زيت الذرة أو زيت عباد الشمس . مقادير عمل الكريم كرامل 3 أكواب من الحليب السائل .

1 كوب من السكر .

4 حبات من البيض .

معلقه صغيره من الفانيليا . طريقه تحضير كيك قدره قادر بالكريم كرامل بالخطوات في صينيه مقاس 26 ضعي فيها السكر وضعيها علي النار حتي يذوب ويصبح لونه بني وهذه هي طبقه الكرامل الأولي .

في الخلاط الكهربائي ضعي 3 أكواب من الحليب وثلاث حبات البيض والفانيليا والسكر واخفقيهم جيدا حتي تمتزج جميع المكونات .

بعد ذلك ضعيه في الصينية فوق الكرامل وبهذا تصبح الطبقة الثانية جاهزه .

لتحضير طبقه الكيك الأخيرة ضعي في الخلاط الكهربائي 3\4 كوب السكر و الثلاث بيضات و 3معالق الكاكاو وضعي نصف كوب الحليب ونصف كوب الزيت واخفقيهم حيدا حتي تتجانس جميع المكونات .

بعد ذلك ضعيهم علي الدقيق والبيكنج بودر وقلبي الخليط حتي يتجانس .

ضعي خليط الكيك في الصينية علي طبقه الكرامل وطبقه الكريم كرامل .

اخبزي الكيك في حمام مائي إلي الفرن الساخن مسبقا علي درجه حراره 180م لمده 45 دقيقه .

بعد نضج الكيك اتركيه يبرد تماما ثم قطعيه وقدميه لعائلتك . مقادير عمل الكريم كراملطريقه تحضير كيك قدره قادر بالكريم كرامل بالخطوات

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