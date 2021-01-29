موضة ألوان الشعر لعام 2021 والطريقة الصحيحة لصبغ الشعر في المنزل

قد تكون عملية صبغ الشعر في المنزل بالنسبة للبعض عملية معقدة ولا تعطي النتائج المطلوبة، وذلك لأنك لا تتبعي الطريقة الصحيحة للصبغ.

وأول ما يجب أن تعرفيه عن تلك العملية هو نوع الصبغة التي ستستخدمينها، فبعض الأنواع تكون دائمة، وبعضها يكون مؤقت يزول مع كل مرة تغسلي فيها شعرك، وخاصة الصبغات ذات اللون الأحمر فإنها دائمًا ما يتغير لونها مع كل مرة تغسلين فيها شعرك حتى تختفي تمامًا، لذلك لا يفضل أن تستخدميها في المنزل.

كما أنه عند شراء الألوان البنية فإنك يجب أن تلاحظي أن الصورة على العبوة دائمًا ما تكون أفتح من اللون داخل العبوة بسبب إضاءة التصوير، فراعي ذلك عند الشراء.

موضة ألوان الشعر 2021

إن ألوان الشعر الداكنة بوجه عام هي الدارجة لهذا الموسم، ومن أهم تلك الألوان:

لون البني الشيكولاتة

هذا اللون يتربع على عرش ألوان الشعر هذا العام.

اللون البرونزي الداكن

هذا اللون أيضًا هو أحد الألوان الدارجة وهو أحد درجات اللون البني اللامعة.

اللون البني الدافيء (البالياج)

علبة أكسجين جل 9%.

علبة بودرة تشقير زرقاء.

علبة صبغة بأي درجة من درجات اللون البني.

الأدوات المطلوبة لصبغ الشعر بالمنزلطريقة صبغ الشعر بني في المنزل

إليك خطوات صبغ الشعر بدرجات البني المختلفة في المنزل بالتفصيل:

يجب أن تغسلي شعرك جيدًا قبل استخدام الصبغة بمدة 24 إلى 48 ساعة، لأن غسل الشعر يعطي فرصة للزيوت الطبيعية الموجودة بالشعر بالخروج وهذا يجعل الصبغة تلتصق بالشعر بسهولة.

وتجنبي غسل الشعر بالبلسم قبل الصبغة بعدة أيام، لأنه يقضي على الزيوت الطبيعية اللازمة لتثبيت الصبغة.

إذا كان شعرك جافًا جدًا فقومي بترطيب شعرك في حمام ساخن لمدة أسبوع، وفي اليوم الأخير قبل الصبغ لا تستخدمي المرطب.

غسل الشعر جيدًاتشقير الشعر

قبل أن تصبغي شعرك في المنزل، فيجب أن تعلمي أنه إذا كان لون شعرك الأصلي داكن، فإن الصبغات التي تباع في الأسواق، لن تعطيكي اللون الذي تريده، لذلك عليكي تشقير شعرك أولًا قبل تطبيق الصبغة، ولعمل ذلك اتبعي الخطوات التالية:

احضري ملعقتين كبيرتين من الأكسجين الجل وملعقتين كبيرتين من بودرة التشقير، وضعيهم في وعاء وامزجيهم (إذا كان شعرك طويل فضاعفي الكمية).

قسمي شعرك 4 أقسام.

باستخدام فرشاة افردي الأكسجين على شعرك من الخلف للأمام، مع ترك مسافة فارغة أعلى الشعرة طولها حوالي 1سم .

اتركي الأكسجين على شعرك 10 دقائق، ثم ضعي أكسجين على الجزء الفارغ أعلى الشعر.

انتظري 5 دقائق أخرى ثم اغسلي شعرك جيدًا بدون بلسم أو شامبو.

صبغ الشعر

الخطوة الأخيرة هي تطبيق اللون على شعرك ويمكنك الانتظار لمدة يوم قبل تنفيذ تلك الخطوة:

غطي كتفيك باستخدام منشفة قديمة.

قسمي شعرك لأربعة أقسام.

ابدأي في تقسيم كل قسم، لخصلات أصغر حتى يكون توزيع الصبغة متوازن على شعرك، وكلما كان شعرك كثيف، كلما احتجت لتقسيمه لخصلات أصغر.

استخدمي فرشاة لتوزيع الصبغة على الخصلات.

إذا كنت تصبغين شعرك لأول مرة، فضعي الصبغة على مسافة 1 بوصة من الجذور، أما إذا كان شعرك مصبوغ من قبل، فضعيها على مسافة 1/2 بوصة.

ثم اتبعي التعليمات المكتوبة على علبة الصبغة بعناية حتى تحصلي على اللون المطلوب، ولا تتركي الصبغة على شعرك لمدة أقل أو أطول من المكتوبة على العلبة.

لتسريع عملية الصبغ يمكنك تغطية شعرك بغطاء حراري مع مسح الزيادات الموجودة على جبهتك ورقبتك.

غسل الشعر

الخطوة الأخيرة هي غسل الشعر بعد انتهاء المدة المطلوبة للصبغ، استخدمي الماء الدافيء فقط لشطف الشعر حتى يصبح نظيفًا.

انتظري ساعة على الأقل قبل غسل الشعر بالشامبو أو البلسم، لأن ذلك سوف يسمح للصبغة بالتوغل إلى الجذور.

عادة ما يأتي كل نوع من الصبغة من البلسم الخاص بها، لكن إذا لم يتوافر هذا النوع من البلسم، فاستخدمي ما لديك في المنزل.

جففي شعرك بالطرق المعتادة للتجفيف، وشاهدي النتائج.

إذا لم تكن النتيجة النهائية مرضية لك، فانتظري أسبوعين على الأقل قبل إعادة الصبغ.