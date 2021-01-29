ألذ كيكة كراميل ب 3 مكونات، يعتبر الكراميل من أشهى الحلويات التي تنال إعجاب الجميع ومن المفضل لدى الكثير، كيكة الكراميل أو كيك الدولسي دي ليتشي نالت شهرة كبيرة مؤخرا في كل المطاعم وأماكن بيع الحلويات والطلب عليها زاد بسبب روعة طعمها، سنقدم لكم في هذه المقالة طريقة عمل ألذ كيكة كراميل ب 3 مكونات فقط بدون دهون وبطريقة سريعة في المنزل، أحلى من المطاعم وبدون استخدام مضرب كهربائي أو خلاط ويمكنك تحضيرها فقط في نصف ساعة .



تعتمد كيكة الكراميل علي وجود صلصلة الكراميل أو ما تسمي بالدولسي دي ليتشي، إليكم طريقة تحضير صلصة الكراميل .

طريقة تحضير صلصلة الكراميل

يوجد طريقتين لتحضير صلصلة الكراميل :

الطريقة الأولى:

1 كوب من السكر معلقة من الزبدة علبة من القشطة 3 ملاعق من الحليب

في وعاء علي النار، أضيفي مقدار السكر وأتركيه حتى يتحول إلي كراميل.

ثم أضيفي الزبدة وقومي بالتقليب حتى تسييح الزبدة.

ثم أضيفي علبه القشطة وقومي بتقليب الخليط حتى يمتزج.

قومي بتفريغ الخليط في إناء، ثم أضيفي إليه 3 ملاعق من الحليب أو أكثر بحسب القوام المطلوب والمفضل لديك.

الطريقة الثانية:

الاعتماد علي علبة الحليب المكثف الجاهز دولسي دي ليتشي بإضافة الحليب إليها حتى الحصول علي القوام.

1/2 كوب من دقيق متعدد الاستعمالات

بيضتين

1 كوب من صلصة الكراميل ( دولسي دي ليتشي)

مكونات كيكة الكراميل

طريقة العمل:

في إناء أضيفي كوب من صلصلة الكراميل.

ثم أضيفي البيضتين وقومي بخلطهم بالمضرب اليدوي حتى تتجانس المكونات .

ثم أضيفي الدقيق وقومي بتقليبهم جيدا وتأكدي من عدم وجود حبات الدقيق.

وفي صينية ب ورق من الزبدة أضيفي الخليط .

أدخليها فرن درجه حرارة 180 مئوية من 15 دقيقة :20 دقيقة .

قومي بتركها لتبرد بعد إخراجها من الصينية، قومي بتقطيعها إلي مربعات.

قومي بمسح السكينة من الزيت حتى تتقطع بسهولة.

قومي بتزيينها من الشوكولاتة البيضاء السائحة أو من صلصلة الدولسي دي ليتشي ويمكنك تقديمها سادة .

واستمتعي بكيك رائع وبسيط بدون مجهود، قوام إسفنجي ولكن ليس هش أقرب إلي قوام البراونيز .