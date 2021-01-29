أسهل وأسرع مولتن كيك ، المولتن كيك من أشهر الكيكات في الكافيهات والمطاعم وتجذب أنتباه الكثير بسبب روعة طعمها وشكلها، فهي بركان من الشوكولاتة يثور عند تقطيع الكيك و كيك طري ولذيذ بطريقة سهلة وبسيطة وإليك أسهل وأسرع مولتن كيك بمكونات المطبخ بطريقة بسيطة وطعم رائع.



3/4 كوب من الزبدة

3/4 كوب من الشوكولاتة الدارك أو الشوكولاتة التي تفضلينها

5 ملاعق كبيرة من السكر

5 ملاعق من الدقيق

2 صفار بيض

2 بيضة

ملعقة من الفانيليا

1/2 ملعقة من القهوة سريعة الذوبان

2 جرام من الملح مقدار رشة من الملح

في وعاء علي نار هادئة، قومي بإذابة الزبدة والشوكولاتة ،حتى تحصلي علي صوص من الشوكولاتة.

في إناء أضيفي البيض وصفار البيض و 5 ملاعق السكر و القهوة سريعة الذوبان ورشة من الملح وقومي بتقلبيها بالخفق لمدة 3 دقائق، حتى يصبح القوام الكريمي.

ثم أضيفي خليط الشوكولاتة وقومي بالتقليب بالمضرب اليدوي، حتى تتجانس جميع مكونات الصوص والبيض والسكر.

أضيفي 5 ملاعق كبيرة ممسوحة من الدقيق، قومي بالتقليب حتى إذابة الدقيق ولا يتبقي أي من حبيبات الدقيق.

قومي بدهن القوالب التي ستدخليها إلي الفرن بمعلقة من الزبدة لسهولة نقلها بعد التسوية.

مقادير مولتن كيك

يمكنك استخدام قوالب المج السيراميك أو مجات الشوربة إذا لم يتوافر لديك القوالب المخصصة لعمل المولتن كيك.

ثم أضيفي الخليط في القوالب وقومي بفردهم وتسويتهم بملعقة في القالب.

أدخليها في الفرن علي رف أوسط لمدة تقريبا 15 دقيقة بحسب حجم القوالب.

بعد خروج القوالب من الفرن اتركيها مدة 3 دقائق، حتى تحصلي علي قوام متماسك من الخارج للمولتن كيك وسائح كالصوص من الداخل عند تقطيعها.

يمكنك تقديمها وتزيينها بالفراولة أو بالسكر البودرة ويمكنك أيضا إضافة بولة من الآيس كريم وتقديمها كالمطاعم.