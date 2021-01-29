تقشير الوجه بالقهوة لا ترمى ترسبات القهوة بعد تناول فنجان القهوة

تقشير الوجه بالقهوة من الوصفات الطبيعية الممتازة للبشرة حيث إنه مقشر طبيعي وآمن على جميع أنواع البشرة بعيدًا عن مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيماوية ضارة، حيث بعد تناول القهوة التركية المفضلة قد تهمين فورًا لتنظيف فنجان قهوتك من الترسبات المتبقية من تناول فنجان القهوة ولكن عزيزتي تلك الترسبات هي بمثابة كنز ثمين لبشرتك حيث يمكنك استخدام تلك الترسبات فقط ويمكن تعزيزها بإضافة مكونات أخرى عليها للحصول على بشرة نقية وصافية خالية من البقع الداكنة وخالية من الخلايا الميتة التي تعمل على سد مسام البشرة وإلحاق الضرر بها.

تقشير الوجه بالقهوة

هناك العديد من وصفات تقشير الوجه بالقهوة وكل ما عليك هو استخدام مايناسبك ويروق لكي، ويعد السكر البني مع القهوة أقوى مقشر طبيعي للوجه حيث يساعد على إزالة الخلايا الميتة من على الوجه والرقبة بالإضافة إلى تبيض الوجه والرقبة بصورة ملحوظة ومع أول استخدام ومكونات المقشر هي:

ملعقة كبيرة من ترسبات القهوة.

ملعقة كبيرة من السكر البني وإذا لم يتوفر يمكن استبداله بالسكر الأبيض.

نقوم بخلط السكر مع ترسبات القهوة نوزع الخليط على الوجه نفرك المقشر بحركات دائرية لمدة لا تقل عن 5 دقائق نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ووضع مرطب للوجه يكرر المقشر مرة واحدة في الأسبوع.

طريقة الاستخدامالقهوة والليمون لتقشير الوجه

من المعروف أن الليمون له عامل كبير في تبيض الوجه حيث يوجد الكثير من الوصفات التي تحتوي على ليمون من أجل تفتيح درجة لون البشرة حيث يعمل الليمون على إزالة الجراثيم والبكتيريا بالإضافة إلى تبيض الوجه بالليمون وعند اتحاده مع القهوة يعد الليمون هنا مقشر طبيعي وفعال للتخلص من الخلايا الميتة بالوجه وتقشير الوجه بالقهوة والليمون نحتاج إلى الآتي:

ملعقة كبيرة من ترسبات القهوة.

نص ليمونة طازجة.

نقوم أولاً بتعريض الوجه إلى بخار لأن ذلك يفتح المسام. نضع القهوة على الوجه والرقبة. نأخذ نصف الليمونة ونمررها على الوجه والرقبة بحركات دائرية في اتجاه عقارب الساعة. نستمر على الوضع لمدة 10 دقائق. نقوم بغسل الوجه وتجفيفه بطريقة التربيت ووضع طبقة من الفازلين.

طريقة الاستخدامفوائد القهوة للوجه

إن للقهوة فوائد عديدة لا تعد ولا تحصى سواء للجسم أو للوجه ومن الفوائد التي تعود على البشرة عند استخدام القهوة هو أن القهوة تعمل على تقشير البشرة من الجلد الميت بالإضافة إلى أنها تعمل على شد الجلد والترهلات وتساعد في مكافحة علامات الشيخوخة والتقدم في العمر، كما أنها تساعد في الحد من انتفاخ الوجه والذي يكون سببه هو قلة النوم والسهر الكثير، تعمل القهوة على زيادة نسبة الكولاجين في الوجه والمسؤل عن شباب الوجه وجماله مما يجعل الوجه شابًا مهما تقدم العمر بالإضافة إلى أنها تساعد على إعطاء البشرة الترطيب المثالي.

تقشير الوجه بالقهوة للبشرة الدهنية

تقشير الوجه من الأمور الهامة التي تعمل على تحسين الدورة الدموية بالوجه وتجعل الوجه يتنفس حيث يساعد الماسك على فتح مسام الوجه والتخلص من الخلايا الميتة والدهون المتراكمة على الوجه ولتحضير الماسك سوف نحتاج 3 ملاعق من البن المطحون العادي وملعقتين من الزبادي أو الروب ونقوم بخلط المكونات معًا ووضع الخليط على الوجه ونفرك الوجه في حركات دائرية لمدة 5 دقائق ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر نكرر الوصفة مرتين من كل أسبوع.

ماسك القهوة لتفتيح الوجه

سوف نحتاج إلى مقدار ملعقتين من الحليب البودرة+ ملعقة كبيرة من البن+ ملعقتين من ماء الورد ويتم خلط المكونات جيدًا حتى نتأكد من أن المكونات قد تداخلت معًا، نقوم بغسل الوجه جيدًا وتجفيفه ونضع ماسك القهوة على الوجه ونترك مالسك القهوة للتفتيح حتى يجف تمامًا نغسل الوجه بالماء البارد، نكرر وصفة القهوة للتفتيح مرتين من كل أسبوع مع المداومة على تقشير الوجه مرة واحدة في الأسبوع وسوف نحصل على نتائج سريعة ومرضية في أقل وقت ونحصل على وجه ناعم وذو لون فاتح بدون أي عيوب.