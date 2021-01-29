الوصفة الكورية لتوريد وتسمين الخدود الأصلية بيومين بمكونات طبيعية

الوصفة الكورية لتوريد وتسمين الخدود ، الأصلية بمكونات طبيعية من مطبخك، وبطريقة تحضير سهلة وسريعة، في المنزل، وهي الوصفة التي اعتمدتها نساء العائلة الملكية، بالإمبراطورية الكورية قديمًا، وقد تناقلت تلك الوصفة عبر الأجيال، حتى أصبحت سر نفخ الخدود الدائم، دون فيلر، ودون بوتوكس، للنساء الباحثات عن الجمال الكوري الطبيعي الأصيل، وللفتيات الباحثات عن وصفات طبيعية غير مكلفة، وفي نفس الوقت تكون مجربة، ونتائجها فعالة، ولنتائج أكثر تأثير بإمكانك استخدام الوصفة الكورية لتبييض الوجه، مع وصفة النفخ والتوريد الكورية، وينصح للعروس باستخدام وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم، بالتبادل مع وصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس، لتبهري الجميع بإطلالة عروس مميزة في ليلة زفافك.الوصفة الكورية لتوريد وتسمين الخدود
مع تطور العلوم الطبية، والتكنولوجيا الحديثة، يتم استخدام حقن الفيلر، وحقن البوتوكس للحصول على خدود وردية ومنفوخة، ولكن النتيجة تكون وقتية وليست دائمة، وستحتاجين لتكرار الحقن، والتعرض لسلبياته، إضافة لتكلفته الباهظة الثمن، لذا تبحث الكثير من الفتيات والنساء عن وصفات طبيعية مجربة وفعالة، لنفخ الخدود واحمرارها من أول استعمال، وبمكونات طبيعية سهلة التحضر، وللحصول على خدود وردية ممتلئة بشكل دائم ، فالوصفة الكورية الفعالة هي السر الذي تبحثين عنه، ولمزيد من الجمال ينصح أيضًا باستخدام وصفة توريد كعوب القدمين الفعالة، والمواظبة عليها لتحصلي علي إطلالة مثل النجمات.مكونات وصفة نفخ الخدود في يوم واحد
- ½ كوب من الزبادي الطازج، أو ما يعادل 3 ملاعق كبيرة من لبن الزبادي.
- 1 ملعقة كبيرة من السكر.
- 1 ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.
- 1 ملعقة صغيرة من الكركم.
- 1 ملعقة صغيرة من العكر الفاسي الأصلي، أو دم الغزال البودرة.
- 1 ملعقة من الشوفان المفروم، أو المسلوق.
- أحضري وعاء وضعي به الزبادي والشوفان المسلوق، واخلطيهما جيدًا، ثم أضيفي عسل النحل الطبيعي والسكر، وبالتقليب جيدًا.
- قومي بإضافة الكركم إلى المزيج السابق، وبالتقليب جيدًا، ثم قومي بإضافة العكر الفاسي الأصلي أو دم الغزال، وبالتقليب جيدًا حتى تمتزج جميع مكوناتها.
- اغسلي وجهك بماء بارد، وجففيه جيدًا بالمنشفة، واستخدمي فرشاة الماسك وقومي بفرد عجين توريد وتسمين الخدود على وجهك، واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى يجف.
- قومي بفرك وجهك بحركات دائرية، ونظفيه من عجين الوصفة الكورية المميزة، ثم اغسلي وجهك بماء فاتر، وجففيه جيدًا، ثم قومي بوضع كريم ترطيب البشرة الخاص بنوع بشرتك.
- استمتعي بخدود وردية ناعمة ملساء، وستلاحظين انتفاخ في الخدود من أول استخدام، وكرري استخدام الوصفة مدة ثلاث أسابيع، مرتين أسبوعيًا، وستلاحظين الفرق من ناحية نفخ الخدود من غير بوتوكس ولا فيلر.
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