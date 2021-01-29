طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون شوكولاتة بمذاق لذيذ ومختلف وبخطوات بسيطة وبأقل تكلفة

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تعد كيكة الشوكولاتة من الحلويات اللذيذة والشهية الغنية بصوص الشوكولاتة، والتي يعشقها الصغار والكبار. وتتميز بسهولة تحضيرها وبمذاقها الرائع، لذ تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها كنوع من التغيير والتجديد في الحلويات، وإدخال البهجة على أطفالها واسعادهم. وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات كيكة الشوكولاتة وطريقة تحضيرها بألذ وأسهل طريقة.مكونات كيكة الشوكولاتة
تتكون كيكة الشوكولاتة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:
مقادير الكيك
- 5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب ونصف سكر.
- كوب ونصف دقيق فاخر.
- كوب ماء فاتر.
- ثلاثة أرباع كوب زيت.
- 3 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- نصف كوب كاكاو خام.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
مقادير كريمة الشوكولاتة
- كوب حليب بودرة.
- كوب سكر بودرة.
- 3 ملعقة كبيرة دقيق.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- 4 كوب ماء.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- 2 ملعقة كبيرة زبدة.
- نصف كوب كاكاو خام.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والسكر والفانيليا السائلة ونخفق على أعلى سائلة لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 8 دقائق تقريبا حتى نحصل على قوام كثيف وفاتح اللون.
- ثم نضيف ماء فاتر ونخفق على سرعة هادئة، ثم نضيف الزيت ونخفق على سرعة هادئة.
- ثم نضيف الدقيق والكاكاو الخام والبيكنج بودر بواسطة مصفاة، ثم نخفق على سرعة هادئة، ثم نقلبهم بالملعقة.
- ثم نسكب خليط الكيك في قالب كبير أو قوالب فويل صغيرة ونترك مساحة فارغة في القالب ( في حالة وضع خليط الكيك في قوالب صغيرة، نضع القوالب في صينية كبيرة ).
- ثم ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها حتي تستوي (في حالة القوالب الصغيرة نتركهم لمدة 20 دقيقة، ولمدة 45 دقيقة في حالة قالب كبير) ومن الممكن أن نختبرها بخلة أسنان.
- ثم نحضر كريمة الشوكولاتة، نحضر حلة ونضيف إليها الحليب البودرة والسكر البودرة والدقيق والنشا والكاكاو الخام والماء الفاتر، ثم نقلبهم جيدا على البارد حتى تذوب جميع المكونات.
- ثم نضع الحلة على النار مع التقليب المستمر حتى يثقل الخليط وتحدث فقاعات.
- ثم نرفع الحلة من على النار ونضيف إليها الفانيليا السائلة والزبدة ونقلبهم جيدا حتى تذوب الزبدة، ثم نغطي خليط الشوكولاتة بكيس نايلون مطبخ، وندخلها الثلاجة تبرد.
- ثم نخرج كريمة الشوكولاتة من الثلاجة ونخفق جيدا بالمضرب، ثم نضعها في كيس حلواني، ونسكبها على الكيك ونوزعها جيدا، ثم نزين الكيك بالجوز الهند.
- ثم تقدم وبصحة وعافية.
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