طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون شوكولاتة بمذاق لذيذ ومختلف وبخطوات بسيطة وبأقل تكلفة

تعد كيكة الشوكولاتة من الحلويات اللذيذة والشهية الغنية بصوص الشوكولاتة، والتي يعشقها الصغار والكبار. وتتميز بسهولة تحضيرها وبمذاقها الرائع، لذ تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها كنوع من التغيير والتجديد في الحلويات، وإدخال البهجة على أطفالها واسعادهم. وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات كيكة الشوكولاتة وطريقة تحضيرها بألذ وأسهل طريقة.

مكونات كيكة الشوكولاتة

تتكون كيكة الشوكولاتة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

مقادير الكيك

5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف سكر.

كوب ونصف دقيق فاخر.

كوب ماء فاتر.

ثلاثة أرباع كوب زيت.

3 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب كاكاو خام.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

مقادير كريمة الشوكولاتة

كوب حليب بودرة.

كوب سكر بودرة.

3 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة نشا.

4 كوب ماء.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

نصف كوب كاكاو خام.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: