تطويل الشعر بسرعة البرق بمكون واحد ضعيه على الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة

وصفة لتطويل الشعر بسرعة البرق هو ما يبحث عنه الكثير من السيدات، حيث تُريد كل فتاة أن تقوم بعمل بعض التسريحات المختلفة للشعر بشكل يومي، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى الشعر الطويل والكثيف وعند التفكير بطول شعرهن يتسبب الأمر اليهم بالكثير من القلق وقلة الثقة بالنفس، ولكن يمكن الآن حل هذه المشكلة بسهولة جدا، وذلك من خلال اتباع الوصفات الطبيعية الفعالة لتطويل الشعر 5 سم في الشهر.

كل ما عليك فعله هو اتباع هذه الوصفة وسوف تحصلين على أسرع طريقة لتطويل الشعر وتنعيمه، وودعي الهيشان وقصر الشعر إلا الأبد.

وصفة لتطويل الشعر بسرعة البرق

المكونات:

عبوة واحدة من الشامبو.

شريط من حبوب حمض الفوليك بتركيز 5 مليجرام.

ربع كوب من الماء.

احضري ربع كوب من الماء، وقومي بإحضار شريط من حبوب حمض الفوليك، وابدئي بوضع الحبوب بأكملها داخل الماء واستمري في تقليبها بشكل مستمر حتى يذوب الحبوب تماما.

بعد ذلك نقوم بأخذ الماء المذاب به الحبوب ونقوم بوضعه في نصف عبوه من الشامبو الخاص، ويتم تقليبهم بشكل جيد جدا حتى تمتزج كافه المكونات وتتجانس.

ثم يستخدم الشامبو على الشعر بالطريقة المعتادة، ومع استخدام الشامبو على الشعر لمدة شهر كامل ثلاث مرات أسبوعياً سوف تلاحظين زيادة في طول الشعر بقيمة خمسة سم في الشهر، ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزاره مرة أخرى.

طريقة التحضير والاستخدام:أسرع طريقة لتطويل الشعر في أسبوع

المكونات:

كوب من الأرز.

لتر ونص من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بغسل كوب الأرز جيداً حتى تتخلصي من كافة الشوائب العالقة فيه ويصبح الماء نظيف وشفاف، بعد ذلك يوضع الأرز فى لتر ونص من الماء ويغطى ويترك لمدة ليلة كاملة، ثم يُصفي ويوضع فى عبوة بخاخة ويرش على الشعر3 مرات يومياً، منذ أول أسبوع من الاستخدام سوف تلاحظين الفرق.