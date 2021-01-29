طريقة عمل البقشة الحجازية الهشة الذهبية الجميلة لأحلى فم يعشق تناول الحلويات

البقشة الحجازية من أنواع الحلويات التي تشتهر قديماً ومازالت حتى الآن يقوم بعملها الكثير لهشاشتها وطعمها الخرافة، وهي تعتبر من أطباق الحلويات المفضلة عند كثير من دول الوطن العربي، يوجد لهذا النوع من الحلوى عدة أسماء مختلفة على حسب كل دولة والاسم المعروف بها ومن هذه الأسماء العوامات او لقمة القاضي، ويمكن القيام بها بعدة طرق مختلفة منها السادة أو المحشية بالجبنة أو بالقشطة وغيرها وكل طريقة أسهل من غيرها، وهي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التى يحتاج إليها الجسم كالمعادن والنشويات والفيتامينات، وسوف نتحدث في هذه المقالة اليوم من خلال موقع ثقفني عن طريقة تحضير البقشة الحجازية ومكوناتها.

مقادير البقشة الحجازية الهشة

البقشة الحجازية هي نوع من الحلويات الحجازية القديمة التى كانوا يقومون بها كثيراً وهي تزال حتى الآن ومن مقاديرها:

1/4 1 كوب من الدقيق.

مكعبات من الجبنة الكيري.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

علبة من القشطة القيمر.

رشة صغيرة من الملح.

زيت يستخدم للقلي.

كمية من الفستق للتزيين.

الشربات

كوب ونصف من الماء.

كوب ونصف من السكر.

عصرة من الليمون.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة تحضيرها من أسهل أنواع الحلويات التي تستغرق 5 دقائق فقط للقيام بها وهذه الطريقة هي كما يلي:

نحضر إناء ونقوم بوضع الخميرة الفورية والملح والقشطة به ونخلطهم جيداً. ثم نقوم بعد ذلك بوضع الدقيق المنخول تدريجياً ونستمر في العجن حتى تتكون عجينة متماسكة وطرية، نترك العجينة حتى تخمر لمدة نصف ساعة. نقوم بفرد العجينة بعد أن تخمر بالنشابة ونقطعها على شكل دوائر متساوية الحجم. بعد ذلك نضع قطعة من الجبنة الكيري داخل كل دائرة ونضم العجينة على بعضها على شكل البقشة. نضع دوائر العجين في الزيت الساخن ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم نضعها في الشربات الجاهز ونقوم برش الفستق عليها وتقديمها بألف هنا وشفا.

طريقة أخرى بالسميد

نقدم لكم أعزائي مشاهدينا الكرام طريقة أخري لعمل هذا النوع من الحلوى وهي:

المكونات

كوب من الدقيق.

1/4 1 كوب من السميد.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

علبة من القشطة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

مكعبات من الجبنة الكيري.

شربات

الطريقة