قناع سحري لتبييض وشد البشرة 4 درجات فوراً وفي دقائق قليلة يجعل وجهك مثل البدر

تسعي معظم الفتيات والسيدات إلى حل أكيد لتفتيح لون البشرة وإظهار نضارتها، وذلك من خلال تبييض فعال للبشرة وشد للوجه وإخفاء للترهلات والخطوط الدقيقة، والتي قد تظهر بسبب الاستخدام الخاطئ والمبالغ فيه لمساحيق التجميل، واليوم أتينا لكِ بحل أكيد يحل معظم مشاكل البشرة، وهو عبارة عن قناع سحري لتفتيح البشرة مذهل في تأثيره، حيث يعمل على تقشير البشرة وتفتيح لونها وتصفيتها من الشوائب والتصبغات الجلدية، وفي نفس الوقت يعمل على ملء الخطوط الدقيقة بالبشرة وإخفاء التجاعيد.

قناع سحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

وصفات بالنسكافيه تعمل علي تفتيح وترطيب الوجه وإزالة القشور والجلد الميت من البشرة وتنعيمها ، كذلك تعمل علي تغذية البشرة وتعطيها مظهرا حيويا لامعا رطبا، كما أنها تقلل من ظهور التجاعيد والخطوط التعبيرية وعلامات التقدم في السن، وتقي البشرة من البثور السوداء وحب الشباب؛ وذلك لاحتواء النسكافيه علي مواد مضادة للأكسدة.

وصفة تبييض وشد البشرة

تتكون الوصفة من العناصر التالية:

ملعقة كبيرة من النسكافيه أو القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة من دقيق الحمص أو الحمص المطحون.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

ملعقتين كبيرتين من الزبادي الطبيعي.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار النسكافيه ومقدار دقيق الحمص، ثم يضاف مقدار السكر ومقدار الزبادي أيضا، ثم يتم مزج المكونات جيدا حتى الحصول على قوام كريمي سميك، وتطبق الوصفة على بشرة نظيفة على الوجه بالكامل، ويمكن استخدامها على الرقبة واليدين أيضا، وبعد ذلك يتم عمل مساج خفيف ثم تترك الوصفة لمدة نصف ساعة، ثم يتم إزالتها بلطف باستخدام قطنة مبللة بماء دافئ ثم يغسل الوجه بالماء البارد، ثم رشي ماء الورد بعدها لغلق المسام والترطيب.

وصفة أخرى لتفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد

تتكون الوصفة من العناصر التالية:

ملعقة كبيرة من النسكافيه.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو المر.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار النسكافيه والكاكاو، ثم يتم تقليب المسحوقين معا بشكل جيد، ثم يضاف مقدار زيت اللوز الحلو ومقدار الزبادي أيضا، ثم يتم خلط المكونات معا بعناية حتى الحصول على قوام كريمي ناعم، وتوضع الخلطة على بشرة نظيفة خالية من أي شوائب، ويمكن وضعها على الوجه والرقبة أيضا، ثم تترك الخلطة على البشرة لمدة 25 دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر ثم بالماء البارد لقفل المسام ثم رطبي البشرة بعد ذلك.

تفتيح البشرة وتوحيد لونها

ويمكنك تجربة هذا الروتين الرائع للعناية بالبشرة الدهنية والمختلطة، حيث يتكون هذا الروتين من مقشر طبيعي لتقشير خلايا الجلد الميت، ويليه ماسك لشد البشرة والتخلص من التجاعيد، ثم بعد ذلك يتم عمل مساج للبشرة بحركات دائرية ثابتة لتنشيط الدورة الدموية، ثم في الخطوة الأخيرة يتم استعمال كريم التفتيح الطبيعي لتبييض البشرة وتوحيد لونها.

كما ينصح باستخدام كريم ليلي طبيعي للعناية بالبشرة والحفاظ على درجة اللون الفاتحة، وضمان عدم عودة البشرة للون الغامق، ويمكن استعمال زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو كمساج للبشرة قبل النوم في حالة عدم استعمال الكريم الليلي، وللحفاظ على صحة البشرة والشعر أنصحك بتناول كميات مناسبة من فيتامين A وبشكل دائم، ومع الاستمرار سوف تلاحظين تغير كامل في بشرتك وشعرك إلى الأفضل بشكل كبير، حتى لو لم تستخدمي أي من المستحضرات أو الوصفات الطبيعية.

قد يندهش البعض من مكونات الوصفة التالية ولكن صدقيني سيدتي فالعديد من السيدات يستخدمونها باستمرار، اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل مع ملعقتين من مطحون قشر البرتقال المجفف، ثم اضيفي للخليط ملععقة كبير من عصير الليمون الطازج وملعقتين من الماء العادي، قومي بخلط المكونات جيدا للحصول على ماسك يتم تركه على وجهك لمدة 15 دقيقة ويتم تكرار استخدام ذلك الماسك مرة واحدة في الأسبوع.