خطوات عمل المشبك السوري المقرمش بالطريقة الأصلية

طريقة عمل المشبك السوري، يوجد هناك الكثير من أنواع الحلويات الشرقية والغربية ويختلف كل نوع باختلاف البلد التي تصنعها، ومن خلال هذا المقال جئنا إليكم بواحدة من أشهر وألذ أنواع الحلوى وهو المشبك السوري المميز بهشاشة قوامه وبقرمشته، ويمكن عمل المشبك ببعض المكونات البسيطة والمتوفرة بداخل مطبخك بالخطوات التالية:

طريقة عمل المشبك السوري

مكونات الشربات:

2 كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

نصف عصير ليمونه.

ملعقة من عسل الجلوكوز” فى حال توافره”.

مكونات المشبك السوري:

2 كوب من دقيق السميد الخاص بالبسبوسة.

نصف كوب من الزيت.

رشة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة من النشا.

ملعقة من البيكنج بودر.

كوب من الزبادي.

كوب من الماء.

كوب دقيق.

خطوات تحضير المشبك السوري

أولا نقوم بعمل الشربات أو المعروفة باسم القطر وذلك من خلال وضع كافة المكونات سوياً على نار هادئة حتى يتكون لدينا قوام ثقيل، وتترك على النار لمدة 10 دقائق فقط.

قومي بتقليب الزيت مع دقيق السميد جيداً حتى تتغلف حُبيبات السميد، بعد ذلك أضيفي ملعقة من السكر وملعقة من النشا واستمري في التقليب، ثم ملعقة من البيكنج بودر والفانيليا، ثم أضيفي كوب الدقيق الأبيض العادي وكوب الزبادي وكوب الماء مع مراعاة أن تكون دافئة.

تُقلب المكونات سويا بدون عجن حتى لا تأتى الوصفة نتائج عكسية، بعد ذلك أحضري الكيس الخاص بعمل البيتيفور أو باستخدام كيس بلاستيكي ونبدأ فى تشكيل المشبك على شكل دائري، ونضعه فى الزيت المُسخن مسبقاً، بعد أن ينضج المشبك ويأخذ اللون الذهبي الجميل يتم إزالته من الزيت، استمري فى تنفيذ الخطوات حتى الانتهاء من كافة كمية العجين الموجودة لديكي، ضعي المشبك فى الشربات البارد لمدة لا تقل عن 3 دقائق ثم يقدم.