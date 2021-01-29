كريم بانثينول الساحر اقوي كريم طبيعي للشعر الخشن والمجعد فرد وتنعيم الشعر في دقائق

كريم بانثينول الساحر اقوي كريم طبيعي للشعر الخشن والمجعد يعتبر من ضمن المرطبات القوي للبشرة، كما يعمل على تجديد خلايا الجلد كما أنه يساعد على حيوية البشرة، مرة ثانية ماهو الا كريم رائع من اقوى كريمات، بالإضافة إلي ذلك فيدخل في العديد من العلاجات، مثل علاج الصدفية، والتمسك وايضا التخلص من الحروق الموجود في الجسم، كما أنه مغذي للشعر يعمل على تقوية الشعر بشكل هائلة وتطويله، وهو بديل قوي، وفعال في فرد الشعر بدل من استخدام البروتين ويحارب البانثينول للشيخوخة كما أنه يقضي أيضا على التجاعيد لذا تابعي معي عزيزتي أهمية استخدامه وفوائدة للشعر.

كيفية استخدام كريم بانثينول للشعر؟

يوجد عدة استخدامات كريم بانثينول للشعر والتي نجد أن عدد كبير من النساء دائما يبحثوا عنه وبصفة مستمرة:-

يمكننا أن نقوم بأضافة الكريم إلي البلسم لكي يستفيد الشعر بشكل طبيعي ورائع كما أنه سوف يتم استخدام كزيت أو دهان يومي دائم الاستخدام. ولكن إذا استخدمنا شامبو البانثينول سوف نحصل على النتائج العلاجية الهائلة من فرد الشعر والتخلص من الفراغات. يمكننا أن نقوم بأضافة كمية قليلة من زيت الزيتون مع الكريم، وايضا ملعقة من زيت الخروع. وبعد ذلك نقوم بتطبيق الماسك على الشعر وسوف نجد أن الشعر أصبح أفضل مما كان عليه في السابق.

أنواع كريم بانثينول

يوجد عدة أنواع متعددة تحمي الشعر من التجاعيد ولكن لابد أيضا أن نتعرف عليها للحصول على النتائج الأفضل على الإطلاق.

يخلصنا من جفاف البشرة، والشعر.

كما أنه يخلصنا بشكل علاج الالتهاب.

يُساعد بانثينول على التخلص من تشققات الشفايف والبشرة .

. هو علاج قوي وفعال في الوقاية أشعة الشمس التي تخلصنا جفاف الشعر.