لو المنطقة عندك سوداء وداكنة في 10 دقائق بياض فوري وإزالة سواد السنين

أغلب النساء في وقتناً الحالي يعانون من بعض المشاكل في الجسم إذا كان موجود المناطق الداكنة، والحساسة، أو الباهتة منها، ومناطق تحت الإبطين، ومنطقة البكيني لذلك يقوم وأيضا ببذل العديد من المجهودات لتفتيح هذه المناطق الحساسة، من خلال استخدام بعض المنتجات الغير طبيعية، والضارة ولكن إذا تحدثنا عنه المنتجات الطبيعية هي الأفضل على الاطلاق في تفتيح البشرة والتخلص من المناطق الداكنة والبقع الداكنة والهالات السوداء الموجودة بالجسم لأن المنتجات الطبيعية، دائما تساعدنا في الوصول إلى النتائج المرغوب فيها من تفتيح البشرة، أو غيرها لذلك تابعي معي عزيزتي الوصفة، وطريقة لتفتيح البشرة الداكنة وجميع المناطق الحساسة موجودة للجسم وهي تكون كالتالي:-

البطاطا تعمل دائما على التخلص من المناطق الداكنة الموجودة بالجسم، عليها، وقوية جدا في التخلص من تهيج الجلد وتعمل على تفتيح البشرة، بشكل مبالغ في وسوف نجد النتائج المرغوب فيها من تفتيح البشرة لذلك يمكنك عزيزتي أن تتبعي هذه الوصفة الفعالة في تفتيح البشرة الداكنة، والتخلص من الهالات السوداء والندبات.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من البطاطا المهروسة.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة:-

يمكن أن نقوم بإضافة الزيوت الطبيعية من زيت جوز الهند.

وايضا نضيف عصير الطماطم إلى البطاطا المهروسة.

ونقوم بدمج هذا الكريم بطريقة متناسقة.

نبدأ بوضع هذا الكريم على البشرة النظيفة، والأماكن الداكنة الموجودة بالجسم سوف نتركها لمدة 15 دقيقة.

إذا تحدثنا عن الخيار فهو لديه فعالية قوية في تفتيح البشرة، ومنطقة تحت الإبطين فهو قوي ومبهج عند استخدام ويمكن أن نقوم باستخدامه في أي وقت فهو فعال في تفتيح البشرة بالإضافة إلى ذلك يعمل على التخلص من الهالات السوداء الموجودة تحت العين والانتفاخات، لذا يمكنك عزيزتي أن تستخدمي هذه الوصفة بكل ثقه لانها سوف تجعلك ملكة في خلال دقائق من استخدامها والوصفة تكون كالتالي.

طريقة تطبيق الوصفة:-