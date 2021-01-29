دهان بدون غسل لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد في دقائق وبدون تكاليف

إذا كان شعرك من النوع الخشن أو المجعد فلا تقلقي سيدتي، ولا يلزمك اللجوء لمراكز التجميل لفرد شعرك، فقد جئنا لكِ اليوم بالحل الأمثل لفرد الشعر منزلياً وتركه ناعم وانسيابي كالحرير، وصفة اليوم لا تقوم فقط بتنعيم الشعر وفرده طبيعياً ودون آثار جانبية، ولكنها أيضا تعتبر علاج جذري لمشاكل الشعر التالف والمتقصف، وصفة اليوم عبارة عن دهان بدون غسل لتنعيم وفرد الشعر، حيث تعتبر كيراتين طبيعي دون إضافات كيميائية ونتائجها مبهرة وسريعة.

تنعيم وفرد الشعر المجعد والخشن

تتكون وصفة دهان فرد الشعر من المقادير الطبيعية التالية:

ملعقة كبيرة من نشاء الذرة أو الكورن فلاور.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار نشاء الذرة وأيضا مقدار زيت جوز الهند وزيت الزيتون، ثم يتم خلط وتقليب المكونات معا بشكل جيد حتى يتم الحصول على قوام كريمي ناعم، ويتم تطبيق مقدار قليل من الدهان الناتج على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف، ثم يتم سحب خصلات الشعر خصلة خصلة مع القيام في نفس الوقت بتدليك فروة الرأس حتى يتم تنشيط الدورة الدموية، وحتى يحصل الشعر على الفائدة الكاملة من الوصفة، وبعد ذلك يتم تمشيط الشعر بالمشط الخشب، ثم يُلف الشعر وتُترك الوصفة عليه كدهان.

كريم طبيعي لفرد وتنعيم الشعر

هذا الكريم فعال للغاية لتنعيم الشعر الخشن ويتكون من المقادير الطبيعية التالية:

2 ملعقة كبيرة من دقيق الأرز أو الأرز المطحون.

ملعقة كبيرة من نشاء الذرة.

ملعقتين كبرتين من زيت الزيتون البكر، ويمكنك استبداله بزيت الخروع أو زيت الخردل أو زيت القرنفل أو زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من جل الصبار أو الالوفيرا.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار دقيق الأرز ثم يُضاف مقدار نشا الذرة، ويتم تقليب المكونين معا حتى يختلط دقيق الأرز مع النشا، ثم يُضاف مقدار كل من الزيت المراد إضافته ومقدار جل الصبار، ثم يتم مزج المكونات جيدا ليتم الحصول على قوام كريمي متماسك، وقبل غسيل الشعر تطبق الوصفة على الشعر بالكامل من الجذور وحتي الأطراف، ثم يلف الشعر ببلاستيك غذائي ، وبعد ذلك يترك لمدة ساعتين، ثم يغسل الشعر بالشامبو والبلسم الخاص بك.

فرد وتنعيم الشعر وإخفاء الشيب المبكر

كما تعتبر بذور الشيا من الكنوز الطبيعية المذهلة للشعر، فهي تحتوي على نسبة عالية من المعادن مثل الحديد والكالسيوم كما تحتوي على نسبة رائعة من عنصر الفوسفور، كل تلك العناصر تعيد للشعر صحته وقوته وتعالج التقصف والتلف وتقوم بترطيب وتنعيم الشعر بفاعلية بالغة، لذلك تدخل زبدة الشيا التي يتم تحضيرها بسهولة من بذور الشيا في الكثير من وصفات فرد وتنعيم الشعر الخشن.

وإذا كنتِ تعانين من تساقط الشعر أو ظهور للشيب المبكر، فيمكنك استخدام تلك الخلطة السحرية لعلاج الشيب المبكر وإيقاف تساقط الشعر بل وتكثيف الشعر الخفيف أيضا، وإذا كنت لا ترغبين في استعمال الزيوت لشعرك لزيادة طوله وعلاج تساقطه، فهناك وصفة مميزة للغاية لا تحتاج إلى إضافة الزيوت، ولا يحتاج الشعر بعد استعمالها إلى غسيل بالشامبو.

كما يمكنك هذا الكيراتين الطبيعي أيضا والذي يناسب الجنسين من كل الأعمار، وهو يعمل على تطويل وتكثيف الشعر وجعله ناعما انسيابيا في خلال نصف ساعة، وإذا كنت لا تريدين استعمال وصفات أو مستحضرات تجميل للعناية بشعرك وزيادة طوله، فهناك سر أفصح عنه أطباء التجميل أخيرا لزيادة طول الشعر 15 سم في خلال شهر واحد دون وضع أي شيء على الشعر.