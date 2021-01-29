أقوي وصفة سحرية لتفتيح منطقة البكيني والابطين والجسم كله في دقائق معدودة

أقوي وصفة سحرية لتفتيح منطقة البكيني الوصفات الطبيعية دائما تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من المناطق الداكنة الموجودة بها بالإضافة إلى ذلك يسعى عدد كبير من النساء للحصول على بشرة أفتح خالية من أي مشاكل إذا كانت من الحبوب التي تتواجد تؤثر بشكل سلبي عليها أو إذا كانت سقوط أشعة الشمس الفوق بنفسجية على البشرة والتي تسبب اسمرار كامل مما يؤدي إلى تلف الجلد كما ان الوصفات الخلطه بالكركم والخيار وعصير الليمون التي تعمل على تفتيح البشرة الداكنة، والتي يمكن أن نقوم باستخدامها على الاقل نصف ساعة و سوف تلاحظ النتائج المبهرة لذلك سوف نتحدث عليها في خلال السطور القادمة.عصير الخيار وعصير الليمون لتفتيح البشرة في 30 دقيقة
الخيار من المواد الخضروات الطبيعية التي نقوم بتناولها والتى تعدت فوائدها كما انها تحتوى ايضا على فيتامين أ وهو من الفيتامينات الهائلة، في تفتيح البشرة، لأنها مستخلصة من الطبيعة، بالإضافة إلى ذلك عصير الليمون قوي في تقشير البشرة الداكنة، ويخلصنا ايضا من القشور الموجودة بها ويعمل على تفتيح البشرة لما لديه من فيتامينات متعددة منها فيتامين C. Aالمكونات:-
- 2 ملعقة من بودرة الكركم.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ربع كوب من عصير الخيار
- ابدا ياعزيزتي في تحضير الوصفة عندما تقوم بوضع بودرة الكركم مع عصير الخيار في إناء واحد.
- من بعدها يمكنك أن تقومي باضافة عصير الليمون.
- و سوف يصبح أمام الكريم ومزيج قوي.
- يمكن أن تكون باستخدامه على البشرة واتركيه لمدة مابين 10 إلى 15 دقيقة
اليك عزيزتي بعض النصائح التى تجعلك خالية من التجاعيد البشرة و البشرة الداكنة موجودة لديك في الاماكن الحساسة، وتجعل بيضاء، و تخلصنا من الهالات السوداء بشكل نهائي نهائي تابعى معى هذه الخطوات:-
- يفضل أن تقومي بتناول كميات كبيرة من المياه بشكل يومي للتخلص من الاسمرار التي يأتي للبشرة والهالات السوداء التي تظهر تحت العين.
- وايضا يفضل أن تقومي بارتداء الملابس المصنوعة من القطن الاصلي لانها قابلة للتنفس.
- وتجعل الجسم خالي من أي تعرق، والذي يسبب الاسمرار في البشرة والاماكن الداكنة.
- يفضل أن تقوم بعدم استخدام أي كريمات خاصة بازاله الشعر أو الشفرات الجاهزة لانها تسبب اسمرار و تعمل على ظهور حبوب.
- سوف يسهل عليك العديد من المشاكل التي تواجهنا لبشرتها من الوصفات الطبيعة
- يجب أن تتناولي بعض المأكولات الصحية إذا كانت من الفاكهة والخضروات التي تجعل البشرة خالية من أي مشاكل.
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