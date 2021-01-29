طريقة عمل الفتيت السعودي اللذيذ بطريقة سهلة وبسيطة لا تستغرق وقت كثير

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الفتيت السعودي من اسمه من الحلويات السعودية المشهورة التي يتم إعدادها في المناسبات السعيدة وخاصة في أعياد الفطر المبارك، يعد هذا النوع من الحلوى جميل ولذيذ جداً حيث يتم إعداده بكثرة في فصل الشتاء للتدفئة، وعند القيام بهذا النوع من الحلوى في السعودية في ايام العيد تفرح الأطفال الصغار وتلهو وتلعب عند القيام بتوزيعها وتوزيع الكثير من أنواع الحلويات الأخرى على الناس والمصليين، وهذا النظام من أشهر العادات والتقاليد عندهم حيث تقوم بعملها جميع ربات المنزل دون مواجهة أي صعوبة في ذلك، واليوم سوف نتحدث في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات الفتيت السعودي وطريقة تحضيره السهلة البسيطة.مكونات الفتيت السعودي
يحتوي الفتيت السعودي على مجموعة من المكونات سهلة واقتصادية لا تكلفك شئ وهذه المكونات هي:
- 1/2 1 كوب من السكر.
- 1/2 1 كوب من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من السمن أو الزبدة.
- ربع كوب من الزيت.
- 1/2 1 كوب من الدقيق الأسمر.
- 2 كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من الحبهان المطحون.
نقدم لحضراتكم اليوم طريقة تحضير نوع من حلويات عيد الفطر السعودية المشهورة وهذه الطريقة كما يلي:
- نقوم بوضع إناء على النار ونضع به الدقيق الأبيض والدقيق الأسمر ونحمصهم حتى يصبح لون الدقيق بني فاتح.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة أو السمن والزيت والحبهان المطحون على الدقيق المحمص ونخلطهم جيداً مع بعض حتى تتجانس جميع المكونات المخلوطة.
- قبل هذه الخطوات نقوم بتجهيز خليط السكر بوضع السكر في إناء على النار دون تقليب حتى يصبح جزء من السكر على شكل كراميل ثم نضيف عليه الماء ونحركه حتى تذوب كمية السكر.
- نضيف خليط الدقيق على خليط السكر ونقلبهم باستمرار حتى نحصل عليه ثم يتم وضعه في أطباق التقديم ويتم تناوله بألف هنا وشفا.
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