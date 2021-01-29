طريقة عمل الفتيت السعودي اللذيذ بطريقة سهلة وبسيطة لا تستغرق وقت كثير

الفتيت السعودي من اسمه من الحلويات السعودية المشهورة التي يتم إعدادها في المناسبات السعيدة وخاصة في أعياد الفطر المبارك، يعد هذا النوع من الحلوى جميل ولذيذ جداً حيث يتم إعداده بكثرة في فصل الشتاء للتدفئة، وعند القيام بهذا النوع من الحلوى في السعودية في ايام العيد تفرح الأطفال الصغار وتلهو وتلعب عند القيام بتوزيعها وتوزيع الكثير من أنواع الحلويات الأخرى على الناس والمصليين، وهذا النظام من أشهر العادات والتقاليد عندهم حيث تقوم بعملها جميع ربات المنزل دون مواجهة أي صعوبة في ذلك، واليوم سوف نتحدث في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات الفتيت السعودي وطريقة تحضيره السهلة البسيطة.

مكونات الفتيت السعودي

يحتوي الفتيت السعودي على مجموعة من المكونات سهلة واقتصادية لا تكلفك شئ وهذه المكونات هي:

1/2 1 كوب من السكر.

1/2 1 كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من السمن أو الزبدة.

ربع كوب من الزيت.

1/2 1 كوب من الدقيق الأسمر.

2 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الحبهان المطحون.

طريقة الإعداد والتحضير

نقدم لحضراتكم اليوم طريقة تحضير نوع من حلويات عيد الفطر السعودية المشهورة وهذه الطريقة كما يلي: