استخدامات لقشر البرتقال ولاستفادة من قشر البرتقال لحل مشاكل منزلية متعددة

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قشر البرتقال، كيف استفيد من قشر البرتقال، وما هي استخدامات قشر البرتقال في المنزل وطريقة عمل زيت البرتقال العطري سؤال يأتي لكثير من الناس خاصة في موسم البرتقال وكثرة الشراء والبيع والبرتقال هو فاكهة الفقير والغني ولذلك يوجد الكثير من قشر البرتقال فستستخدمه للبشرة وسنستخدم قشر البرتقال للاسنان وتبيض الأسنان باستخدام قشر البرتقال وأيضاً نصنع زيت البرتقال وخلاصة العطور برائحة البرتقال تابعوا معنا.فوائد قشر البرتقال و طريقة استخدام قشر البرتقال في المنزل
- يحتوي قشر البرتقال علي فيتامين c الذي يستخدم كمضاد للأكسدة وتحسين لون البشرة وكمكافح للتجاعيد.
- يعمل ماسك أو قناع للبشرة لتجديد ليونة ونعومة البشرة بخلط قشر البرتقال المبروش مع الزبادي والعسل.
- يستخدم قشر البرتقال كمبيض فعال للاسنان بفرك أسنانك بقشر البرتقال الطازج.
- يستخدم مع ماسكات محاربة الشيخوخة والتجاعيد للبشرة.
- يستخدم قشر البرتقال في إنقاص الوزن وذلك بتجفيف قشر البرتقال ثم خفق قشر البرتقال المجفف ثم غليانة ويشرب كمشروب لإنقاص الوزن وسد الشهية.
- يوضع مع الشاي وذلك لتخفيف حركة الأمعاء وتهدئة المعدة.
- يمكن عمل مربي قشر البرتقال.
- يمكن أن يوضع في ماء وملح أو عند تخليل السمك أو ملوحة المخللات يخلل معها ويعطي نكهة وطعم رائع.
- يستخدم قشر البرتقال في غسل يديك بعد تنظيف وأكل السمك للقضاء علي رائحة الزفرة.
- يستخدم قشر البرتقال للقضاء علي رائحة ظفاره الزيت عند القلي يمكنك وضع قشرة برتقال عند القلي وستسحب كل الرائحة.
- يستخدم كسماد جيد عند زراعة أي أنواع يوضع في تربة الحديقة.
يمكنك استخدام قشر البرتقال في المنزل بأشكال متعددة والاستفادة من الزيوت التي تطلع من قشرة البرتقال الطازجة فلها رائحة عطرية فريدة ومحببة وان زيت البرتقال زيت عطري عند عمله بالمنزل طبيعيا لا يسبب حساسي أو أضافه كيميائية بل ستستخدم فواحة معطرة للمنزل وتلميع الزجاج وتعطير الملابس عند كيها وغسلها.
- نحضر وعاء كبير علي نار هادئة نضيف للوعاء 5 حبات متوسطة الحجم من البرتقال الطازج.
- نضع فوق الوعاء والخمس حبات من البرتقال مصفاه أو كفكرة حلة الكسكسي تكون طبقتين طبقة بها البرتقال بالأسفل وطبقة بها مصفاه بها قشور البرتقال.
- نرش علي قشور البرتقال زيت اللوز.
- ضعي المقادير علي الماء لمدة ساعتين وسينتج زيت البرتقال العطري صفيه من الوعاء وضعيه في زجاجة محكمة الغلق.
- يمكن استخدام زيت البرتقال كعطر او يخفف بالماء في ماء المكواة لتعطير الملابس عند الكي.
- يستخدم قشر البرتقال أو زيت البرتقال كمعطر للملابس أثناء الغسل.
- يمكنك غسل أكواب الشرب الزجاجية بقشر البرتقال للقضاء علي زفارة واصفرار الزجاج.
- يمكن غلي قشر البرتقال ووضعه في بخاخ ماء كغسول للزجاج.
- يستخدم زيت البرتقال كغسول لتابلوه السيارة.
- كل تلك الوصفات من استخدام قشر البرتقال.
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