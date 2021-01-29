كريم ليلي طبيعي لتفتيح البشرة مذهل بحق سيجعلك ملكة جمال بشكل دائم

إليكِ سيدتي كريم الكركم والألوفيرا الممتاز هو من أفضل الكريمات الليلية للسيدات، والتي تستخدم ليلا للحصول على بشرة نضرة صافية نقية رطبة، حيث أن هذا الكريم الليلي يقوم بتفتيح البشرة ويعالج جميع مشاكلها من بثور سوداء وشوائب وتصبغات جلدية، كما يحارب البقع الداكنة التي تنتج من التعرض لأشعة الشمس، ويعمل على إخفاء علامات التقدم في السن والتجاعيد والخطوط التعبيرية، فمن المعروف أن الكركم مضاد للبكتيريا ومضاد للأكسدة أيضا، حيث انه يعالج جميع مشاكل الجلد ويعمل على توحيد لون البشرة.

كريم ليلي مذهل لتفتيح البشرة وتوحيد لونها

يتكون الكريم من المقادير التالية:

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض الأصلي.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، ويُمكن استبداله بزيت الزيتون أو زيت الورد أو زيت الخيار أو زيت جوز الهند أو زيت الأرجان.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة كبيرة من الكركم الطبيعي.

ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز المطحون.

ملعقة كبيرة من جل الالوفيرا، ويُمكن استبداله بجل بذور الكتان.

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار كل من العسل الأبيض، الزيت المراد إضافته ، وماء الورد. ثم بعد ذلك يتم مزج تلك المكونات جيدا وإضافة مقدار الكركم ومسحوق الأرز إلى الوعاء ثم يتم التقليب مرة أخرى. بعد ذلك يتم إضافة مقدار جل الالوفيرا لجمع المكونات ويتم التقليب مرة أخيرة حتى يتم الحصول على قوام كريمي متجانس.

طريقة التحضير

ويُمكنك إضافة زيت فيتامين E الي الخليط أيضا، ويوضع الكريم في علبة زجاجية ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام، وهو صالح لمدة أسبوعين بعد ذلك اصنعي كمية جديدة منه.

طريقة الاستخدام

يُستخدم الكريم ليلا بعد تنظيف البشرة جيدا وإزالة آثار المكياج ومستحضرات التجميل منها، ويُطبق الكريم على الوجه بالكامل وأيضا علي جوانب العين وعلي الرقبة ثم يُترك حتى الصباح، وذلك مع مراعاة وضع طبقة رقيقة والتأكد من تشرب البشرة للكريم قبل التوجه للنوم.

في الصباح يُغسل الوجه بالغسول اليومي الخاص بك ويفضل أن يكون غسول طبيعي ثم قومي بترطيب البشرة، وللحصول علي افضل النتائج يتم استخدام الكريم كل ليلة، ويُمكن أيضا وضعه كماسك يُطبق علي الوجه بالكامل وعلي الرقبة أيضا ثم يُترك لمدة ساعة كاملة، وبعد ذلك يتم إزالته باستخدام قطنة مبللة بماء دافئ ثم يُغسل الوجه بعدها بماء بارد لقفل المسامات، ثم رشي ماء الورد بعد ذلك ورطبي بشرتك بعناية.

كما أنصك باستعمال بذور الشيا على وجهك بشكل أسبوعي لما تحويه من عناصر مفيدة لبشرتك، فهي تحتوي على عدد كبير من الألياف ومضادات الأكسدة كما تعتبر مصدر هام لأوميغا 3، لذا فهي تستخدم في العديد من خلطات تبييض وشد البشرة وإزالة التجاعيد، كما تدخل في كثير من كريمات إزالة التجاعيد وإخفاء الخطوط الدقيقة من الوجه والرقبة.