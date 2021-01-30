الوصفة الكورية الملكية لتبييض الرقبة في أقل من أسبوع واحد منزليًا

الوصفة الكورية الملكية لتبييض الرقبة، هي الوصفة الملكية التي تبحث عنها أي عروس مقبلة على الزفاف، كما تبحث عنها كافة الفتيات اللاتي تعانين من سواد في منطقة الرقبة، مما يتسبب لهن في الإحراج لأن منطقة الرقبة مكملة للوجه، مما يدفع الفتيات للحرص على جمالها مثلها مثل الوجه، وباقي الجسم، وتستخدم تلك الوصفة مع وصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس، لتفتيح الجسم كله، والوصفة الملكية الكورية واحدة من أفضل الوصفات الطبيعية السريعة لتبييض الرقبة في أقل أسبوع واحد، ولنتائج مبهرة تستخدم الوصفة مع الوصفة الكورية لتبييض الوجه، لتجعلي نفسك ملكة رائعة الجمال في ليلة العمر، ولتوريد الخدود بمكونات طبيعية على الطريقة الكورية استخدمي الوصفة الكورية لتوريد وتسمين الخدود، كمجموعة جمال متكاملة من مطبخك.

والوصفات الكورية هي من أكثر الوصفات بحثًا من قبل الفتيات وخاصة العروس، وذلك لنتائجها الفعالة المجربة، فهي من الوصفات الموثوقة التي لاقت رواجًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، فهي تسمى وصفة الملكات، ومن المعروف عن البشرة الكورية أنها ناصعة البياض ونقية، وذلك حرصًا من الفتيات الكوريات على المواظبة على استخدام الوصفات ذات المكونات الطبيعية، التي لا يوجد بها أي مركب كيميائي، مثل وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم، ومثل وصفة توريد كعوب القدمين الفعالة، والعديد من الوصفات الطبيعية سهلة النحضير منزليًا.

4 ملاعق صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

1 ملعقة صغيرة من الشوفان.

1 ملعقة كبيرة من لبن البودرة.

1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الطبيعي.

¾ فنجان عصير ليمون.

½ كوب لبن زبادي.

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

1 ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

زيت جنين القمح.