الوصفة الكورية الملكية لتبييض الرقبة في أقل من أسبوع واحد منزليًا

الوصفة الكورية الملكية لتبييض الرقبة، هي الوصفة الملكية التي تبحث عنها أي عروس مقبلة على الزفاف، كما تبحث عنها كافة الفتيات اللاتي تعانين من سواد في منطقة الرقبة، مما يتسبب لهن في الإحراج لأن منطقة الرقبة مكملة للوجه، مما يدفع الفتيات للحرص على جمالها مثلها مثل الوجه، وباقي الجسم، وتستخدم تلك الوصفة مع وصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس، لتفتيح الجسم كله، والوصفة الملكية الكورية واحدة من أفضل الوصفات الطبيعية السريعة لتبييض الرقبة في أقل أسبوع واحد، ولنتائج مبهرة تستخدم الوصفة مع الوصفة الكورية لتبييض الوجه، لتجعلي نفسك ملكة رائعة الجمال في ليلة العمر، ولتوريد الخدود بمكونات طبيعية على الطريقة الكورية استخدمي الوصفة الكورية لتوريد وتسمين الخدود، كمجموعة جمال متكاملة من مطبخك.الوصفة الكورية الملكية لتبييض الرقبة
والوصفات الكورية هي من أكثر الوصفات بحثًا من قبل الفتيات وخاصة العروس، وذلك لنتائجها الفعالة المجربة، فهي من الوصفات الموثوقة التي لاقت رواجًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، فهي تسمى وصفة الملكات، ومن المعروف عن البشرة الكورية أنها ناصعة البياض ونقية، وذلك حرصًا من الفتيات الكوريات على المواظبة على استخدام الوصفات ذات المكونات الطبيعية، التي لا يوجد بها أي مركب كيميائي، مثل وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم، ومثل وصفة توريد كعوب القدمين الفعالة، والعديد من الوصفات الطبيعية سهلة النحضير منزليًا.مكونات خلطة تبييض الرقبة بمكونات طبيعية منزليًا
- 4 ملاعق صغيرة من بيكربونات الصوديوم.
- 1 ملعقة صغيرة من الشوفان.
- 1 ملعقة كبيرة من لبن البودرة.
- 1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.
- 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الطبيعي.
- ¾ فنجان عصير ليمون.
- ½ كوب لبن زبادي.
- 1 ملعقة صغيرة من ماء الورد.
- 1 ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.
- زيت جنين القمح.
- أحضري وعاء عميق وضعي فيه عصير الليمون، والزبادي، واخلطيهما جيدًا، ثم أضيفي إليهما زيت اللوز الحلو وزيت اللوز المر، وبالتقليب جيدًا.
- ثم قومي بإضافة اللبن البودرة، وزيت الزيتون الطبيعي للمزيج السابق، وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي الشوفان لخليط الوصفة، وقومي بالتقليب جيدًا حتى تمتزج جميع مكونات الوصفة جيدًا.
- بعد تحضير الوصفة، قومي بغسل رقبتك جيدًا بماء بارد، وجففيها، ثم أحضري منشفة جافة، وضعي عليها بيكربونات الصوديوم، وافركي المنشفة جيدًا في رقبتك بحركات دائرية، مدة 12 دقيقة.
- أحضري فرشاة الماسك، وافردي الوصفة الكورية على رقبتك، من الأمام ومن الخلف، واتركيها مدة ساعتين، أو حتى تجف تمامًا.
- قومي بغسل الرقبة بماء بارد، ثم قومي بدهن زيت جنين القمح على رقبتك من الأمام والخلف، واستمتعي بمظهر ناصع البياض لرقبتك، مع الاستمرار في دهن رقبتك بزيت جنين القمح يوميًا قبل النوم.
- كرري المواظبة على وضع الوصفة، ثلاث مرات بالأسبوع، لمدة شهر، وستلاحظين الفرق من أول استعمال في أقل من أسبوع.
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