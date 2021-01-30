وصفات لنمو شعر مقدمة الرأس والفراغات بمكونات سهلة غير مكلفة

وصفات لنمو شعر مقدمة الرأس والفراغات ، تساقط الشعر من الأمور التي يعاني منها جميع الناس، وهذا يحدث بسبب عدة أشياء منها التقدم في العمر أو سوء التغذية وعدم تناول الخضروات التي تحتوي علي فيتامينات مهمة تساعد في نمو الشعر،ومشكلة الصلع الوراثي أو شد شعر الرأس مما يؤدي إلى سحب الشعر وتساقطه،أو سوء التعامل مع فروة الشعر وطريقة تسريحه لذلك علينا الاهتمام به و العناية به.

سوف نذكر وصفات مجربة و ناجحة ، لكن لكي تحل علي نتيجة واضحة و مُرضية يجب أن تداوم علي الاستعمال و بانتظام.

زيت جاجوبا . زيت الجرجير . زيت الزيتون. زيت السمسم. زيت الروزماري. زيت جوز الهند أو الصبار إذا كنت تعاني من القشرة.

نضع كميات متساوية من جميع الزيوت علي حسب حجم الشعر في وعاء ونقوم بخلطهم جيداً.

بعد غسيل الشعر مباشرةً ،نضع الخليط علي فروة الرأس وبالأخص مقدمة الرأس ونقوم بتدليها. الرجال يستحسن أن يغسلوا شعرهم مرة واحدة فقط لكن النساء مرتين أو ثلاث مرات للشعر الدهني.

نكرر هذه الخطوات مرتين أسبوعياً لمدة 3 شهور.

سبع فصوص ثوم. ثلاث معالق كبيرة من عشبة الخزامة (موجودة في أي عِطارة). كوب زيت زيتون.

نفرم الثوم بأي شئ صلب ولا نقوم بتقطيعه حتي لا يفقد فوائده.

نضيفه في برطمان او علبة للحفاظ عليه ونقوم بوضع عشبة الخزامة والزيت.

نقوم بتقليب المكونات جيداً وغلق البرطمان بإحكام ولفه بورق الألمونيوم او ورق عادي ونتركه أسبوع بعيداً عن أشعة الشمس.

ثم نستخدمه علي مقدمة الرأس وتوصيله لفروة الرأس والتدليك حتي يتغلغل داخل الرأس.

بعد وضع الخليط علي الشعر وتدليه، يلف الشعر بكيس بلاستيك او فوطة دافئة لمدة ساعة ثم يغسل جيداً بالشامبو حتي نتخلص من رائحة الثوم.

نغسل الجرجير جيداً حتي يتخلص من الأوساخ ونقوم بوضعه في الخلاط دون نزع حروقه، نضعه كاملاً و يخلط حتي يصبح سائلاً.

يوضع علي فروة الرأس لمدة 3 ساعات علي الأقل، ومن ثم يغسل الشعر بالماء والصابون.

نكرر هذه الوصفة لمدة شهرين حتي نحصل علي نتيجة واضحة.

نحضر كمية من زيت حبة البركة مناسبة لحجم الشعر، ثم نضعها علي فروة الرأس ونقوم بالتدليك لتحفيزها علي امتصاص الزيت وتنشيط الدورة الدموية بالرأس.

نكرر هذه الخطوة يومياً حتي ينمو الشعر اسرع.

وصفة (1) استخدام مجموعة زيوت: مكونات:الطريقة:وصفة (2) استخدام الثوم: المكونات:الطريقة:وصفة (3) الجرجير: الطريقة:وصفة (4) زيت حبة البركة: الطريقة: