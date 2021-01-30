طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة في الفرن مثل المحلات

يعتبر طاجن المكرونة باللحمة المفرومة ، من الأكلات المشهورة في مصر، ومفضلة لدي الكثير من الشعب المصري، فهو يتميز بطعمه الجميل الساخن ومذاقة الطيب، وكثير من الناس يفضلون تناوله في المطاعم بدل من تناوله في المنزل، فيجب على كل أم عمله في المنزل بدل من شرائه من المحلات لنضمن النظافة والجودة فهو يحتوي على بعض المكونات البسيطة، والنكهات التي تزيد من حلاوة طعمه، وتوجد أنواع كثيرة من مكرونة الفرن، منها مكرونة البشاميل، ومكرونة الكبدة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات طاجن المكرونة باللحمة المفرومة

يحتوي الطاجن على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

كيلو من المكرونة القلم. نصف كيلو من اللحمة المفرومة. حبة من البصل. قرن من الثوم. ثلاث قرون من الفلفل الأخضر. ثلاث أكواب من عصير الطماطم. ربع كوب من الزيت. ملح وفلفل حسب الرغبة. ملعقة من الكزبرة المطحونة. ملعقة من بهارات اللحمة. ملعقة من الكزبرة الخضراء للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير طاجن المكرونة باللحمة الفرومة اللذيذ في المنزل بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار حلة كبيرة ونضعها على النار، ثم نضيف 2 لتر من الماء، وملعقة من الزيت، وملعقة من الملح، ونتركها حتى تغلي ثم نضيف المكرونة ونتركها على النار حتى تنضج.

نقوم برفع المكرونة من على النار ونصفيها جيداً ثم نغسلها بواسطة الماء البارد ونتركها جانباً.

نقوم بإحضار طاسة كبيرة ونضعها على النار ثم نضع القليل من الزيت ثم نقوم بتشويح البصل حتى يذبل ثم نضيف الثوم المفروم ونقلبهم جيداً.

نقوم بإضافة اللحمة المفرومة ونقلب حتى يتعصج اللحم ثم نضيف عصير الطماطم وقليل من الملح والفلفل وملعقة الكزبرة وبهارات اللحمة ونتركه حتى تنضج.

طريقة تجهيز طاجن المكرونة باللحمة المفرومة

يتم تجهيز الطاجن بمكونات بسيطة وهى كما يلي:-