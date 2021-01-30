طريقة عمل صينية الكنافة على الفحم زي المحلات بالضبط في المنزل بخطوات بسيطة

تعتبر صينية الكنافة على الفحم من الحلويات الخفيفة لذيذة الطعم، والمشهورة جداً في أنحاء الوطن العربي وخاصة في مصر، حيث يفضل أهل مصر تناول الحلويات على طريقتهم العادية التي يحبونها، ولكن يوجد أكثر من طريقة عند عمل الحلويات في المنزل، وتتميز الكنافة على الفحم بمذاق طيب وطعم لذيذ، وهى من الحلويات المشهورة في شهر رمضان التي يقبل على تناولها الكثير من الناس، وهى من الحلويات الأساسية على موائد الرحمن وفي السحور، ولا يخلو أي منزل من الكنافة في الشهر الكريم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الكنافة على الفحم في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات صينية الكنافة على الفحم

يوجد بعض المكونات البسيطة التي نحتاجها لعمل طبق كنافة لذيذ الطعم وهى كما يلي:-

كيلو من الكنافة المقطعة الناعمة. ملعقتين من الزبيب. ملعقتين من جوز الهند. ملعقتين من الفول السوداني الناعم. كوب من السمنة السائلة. 2 كوب من الشربات أو القطر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صينية الكنافة على الفحم بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار صينية كبيرة ثم ندهنها بقليل من السمنة.

نقوم بوضع طبقة من الكنافة الناعمة ونفردها، ثم نرش الزبيب وجوز الهند والفول السوداني.

نقوم بوضع طبقة أخرى من الكنافة في المنتصف، ثم نرشها بقليل من جوز الهند والسوداني والزبيب.

نقوم بوضع أخر طبقة من الكنافة على الوجه، ونضغط عليها بواسطة اليد حتى نكبسها جيداً.

بعد ذلك نقوم برش السمنة على الوجه حتى نغطي الوجه كله بالسمنة.

نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع به كمية من الفحم المشتعل الملتهب، ثم نضع الصينية من فوق ونقلبها من حين إلى أخر حتى تتحمر.

بعد أن تتحمر من الأسفل نقوم بإحضار صينية أخرى مدهونة بالسمنة، ونقلب الكنافة ونضعها على الفحم مرة أخرى حتى يتحمر الوجه.

نقوم برفع الصينية من على الفحم، ثم نقوم بوضع الشربات عليها حتى تتشرب.

نتركها جانباً حتى تبرد قليلاً، ثم نقوم بقلب الصينية على صينية أخرى حتى يتشرب الوجه من الشربات.

نقوم بتقطيعها ونقدمها بالهناء والشفاء.

طريقة عمل شربات الكنافة في المنزل

يتم عمل الشربات بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-