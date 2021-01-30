لكل العرايس الوصفه الجهنمية لتبييض المناطق الحساسة والجسم بسرعة رهيبة

الوصفه الجهنمية لتبييض المناطق الحساسة والجسم في أغلب الأوقات يرجع سبب ظهور البقع الداكنة أو الاسمرار الموجود بالمناطق الحساسة إلى وجود بعض العوامل منها العامل الوراثي أن يكون أحد العوامل، وايضا يوجد بعض الاساليب الاخرى أو الدوافع الاخرى التي تثبت أن المناطق الحساسة تأتي من وجود أشعة الشمس الفوق بنفسجية أو ارتداء لبعض الملابس الغير قطنيه والتي تسبب احمرار أو بقع داكنة في الجسم، يمكنك أن تقومي بالعمل بالأمور السلبية، ومنها استخدام الشفرات والحلاقة لمنطقة البكيني فهي تسبب التهابات يمكنك أن تترك هذه العادات السيئة، وتتابعي الوصفات التي تفتيح البشرة والتي لا تسبب لك العديد من المشاكل مثل جميع الأساليب التي قمنا بذكرها لذلك تابعي معي هذا المقال لكي تتعرفي على كل ما هو جديد.

عصير الليمون الطبيعي تبييض المناطق الحساسة

الليمون الطبيعي لديه العديد من الفيتامينات الهائلة، التي نحتاجها بصفة مستمرة إذا كان للشعر أو البشرة، كما أن عصير الليمون تعددت استخداماته ولكن في كل الأحوال هو متميز جدا لتفتيح البشرة الداكنة والتخلص من الهالات السوداء الموجودة بها كما أنه يحتوي على فيتامين ج ، وفيتامين أ كما أنه يساعد على توحيد لون البشرة لذا هذا الماسك الفعال من عصير الليمون و الأصلح للتخلص من البشرة الداكنة يمكنك أن تقومي بمتابعة الوصفة من خلال الآتي:-

نصع ملعقة من عصير الليمون ونضع عليها ملعقة من الزبادي.

و قومي باضافة ملعقة من السكر.

لكن يمكنك أن تقوم بدمج هذه المكونات جيدا.

لابد من غسيل البشرة جيدا.

ثم يمكنك أن تقومي بترك هذا الماسك على البشرة حتى يجف تماما.

ولكن يوجد عدة ملاحظات من استخدام ماسك عصير الليمون وهي تكون كالتالي:-

يفضل عدم استخدام الماسك الفعال من عصير الليمون بعد إزالة الشعر استخدام الواكس أو الشمع.

لانه سوف يتحسس البشرة، وتهيج.

يمكنك أن تقوم بعدم التعرض بشكل مستمر لاشعة الشمس عند استخدام عصير الليمون لانه سوف يعمل على اسمرار البشرة ويؤدي إلى حدوث الالتهابات بها.

طريقة التحضير:-