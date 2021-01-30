بسكويت العشر دقائق بمكونات كلها موجوده في المنزل بالخطوات

بسكويت العشر دقائق بمكونات كلها موجوده في المنزل،اليكي سيدتي طريقه عمل بسكويت العشر دقائق بطريقه سهله وبسيطه عبر موقعنا موقع ثقفني،يعد البسكويت من احب المخبوزات لدي الجميع وبخاصه الأطفال، وفي هذا المقال سوف نتعرف معا علي طريقه عمل نوع من أنواع البسكويت السهل جدا وسريع التحضير، وتمتاز هذه الوصفة بسهوله تحضيره وقله تكاليفها، كما أن بسكويت العشر دقائق يحتوي علي العديد من الفيتامينات الهامة والازمه للأطفال، واليكم مقادير بسكويت العشر دقائق وطريقه تحضيره بالخطوات تابعونا عبر المقال .

بسكويت العشر دقائق بمكونات كلها موجوده في المنزل

حضري سيدتي بسكويت العشر دقائق في المنزل بمكونات بسيطه موجوده لديك في المنزل وقدميه لأطفالك

2 كوب من الدقيق الخاص بعمل البسكوت

نصف كوب من السكر

1 حبه بيض كبيره

نصف كوب من الزيت النباتي

رشه ملح

فانيليا

ملعقه صغيره من البيكنج بودر

مقادير بسكويت العشر دقائق

في وعاء عميق ضعي حبه البيض واسكر والفانيليا واخفقيهم جيد بواسطه المضرب الكهربائي .

ثم بعد ذلك أضيفي الزيت واخفقي جيدا حتي تحصلين علي خليط سائل متجانس وليس به تكتلات .

بعد ذلك أضيفي الدقيق والملح والبيكينج بودر .

قومي بتقليب جميع المكونات جميعا حتي تحصلين علي عجينه ناعمه .

اتركي عجينه البسكويت لمده عشر دقائق حتي ترتاح ويسهل تشكيلها .

شكلي البسكويت بواسطه الأشكال او بالماكينة .

ثم ضعي بعد ذلك قطع البسكويت في صينيه .

ضعي البسكويت في فرن ساخن علي درجه حراره 180 م واتركيه لمده 20 دقيقه .

بعد ان ينضج البسكويت اتركيه يهدا ثم قدميه لأسرتك وبالهناء

ملحوظه يمكنك وضع النكهات للبسكويت كنكهه البرتقال وجوز الهند .

لابد من أن تكون جميع مكونات البسكويت بدرجه حراره الغرفة .

يجب تسخين الفرن أثناء تحضير البسكويت حتي تحصلين علي نتيجة ممتازه .

طريقه تحضير بسكويت العشر دقائق