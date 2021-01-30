ضعيها في الشامبو شعرك ينمو ويطول بجنون ولن يتساقط نهائيا وينبت الفراغات ويحارب الصلع

ضعيها في الشامبو شعرك ينمو ويطول بجنون دائما يريد أن يصبح شعرن طويل وينمو بغزارة في وقت قليل جدا وايضا نريد أن يتبت الفراغات الموجودة في جذور الشعر وبصيلاته، وفروة الشعر ولكن ليس لدينا الحل الأكيد لهذه المشاكل التي تواجهنا، لذلك سوف نستمر، من اليوم في حل لهذه المشاكل بشكل مبهر، وجميل وفي وقت قياسي ايضا، كل ما عليك، هو أن تقوم بمتابعة هذه الخطوات التي سوف نتحدث عنها والاستمرار ايضا فى استخدام الوصفات الطبيعية، وسوف تجد النتائج التي ترضيك في وقت قليل جدا اسوا ايام فقط، وسوف تجدين أن الشعر أصبح طويل ب 5 سنتيمتر.

عند استمرارك في استخدام، وصفة زيت جوز الهند واللبن تعمل على تطويل الشعر ولكن يفضل ايضا أن نقوم باستخدام هذه الوصفة مرة في الاسبوع لكي نحصل على نتائج مذهلة من تطويل الشعر، وقد يصل فى بعض الأحيان إلى 5 سنتيمتر، بالإضافة إلى ذلك في بعض الزيوت الطبيعية تعمل على تطويل الشعر وترطيبه وهو من أفضل الزيوت بالإضافة إلى اللبن النهائي فيه في تحضيره مع زيت الجوز هند الرائع،

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة من اللبن.

ملعقة كبيرة من البن

يمكننا أن نقوم بغسيل الشعر جيدا.

بعد ذلك يمكننا أن نقوم بخلط جميع المكونات.

ونبدأ بتطبيق الماسك على الشعر مباشرة.

يمكننا أيضا أن ننتظر 52 دقيقة، لكي نحصل على النتائج المبهرة في تطويل الشعر وتكثيفه

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زيت الزيتون يحتوي على العديد من الفيتامينات منها فيتامين E، ويعمل ايضا هذا الزيت على تطويل الشعر وتقويته كما أنه بروتين قوي بينعم الشعر، كما أنه يحافظ ايضا على بصيلات الشعر، كما يمكنك عزيزتي أن تقومي باستخدام هذه الوصفة الفعالية في تطويل الشعر وهي تكون كالتالي:-