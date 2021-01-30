اسهل طريقة لعمل الكريب الحلو والحادق بالمنزل بأبسط الإمكانيات 2021

الكريب من الذ واسهل وابسط واشهى المأكولات الذى يجتمع على حبه الكثير ويمكن اللجوء إليه في ساعات متأخرة من اليوم عند الشعور بالجوع ويرجع ذلك لسهولة وسرعة تحضيره فلنتوقف عن شراءه من المطاعم لأننا نستطيع تحضيرها بأبسط الإمكانيات التي تتوفر في جميع المنازل وهنا سنقدم لكم اسهل طريقة لعمل الكريب الحلو والحادق كل ما عليك القيام به هو تحضير خليط العجين واختيار الحشو المفضل لديك سواء حلو او حادق.

كوب من الماء كوب من الحليب بيضتين معلقة من السكر رشة من الملح 2كوب دقيق 2معلقة من زيت الذرة او 2معلقة من الزبدة

أولا مكونات خليط عجين الكريب:ثانيا طريقة تحضير العجين:

نقوم بوضع جميع المكونات في الخلاط حتى يمتزجوا جيدا وفى حالة احتياج العجين لماء نضيف الى ان نصل للقوام المطلوب وذلك يرجع الى نوعية الدقيق المستخدم وفى حالة عدم توفر خلاط نقوم بتجهيز العجين بالطريقة الاتية :

نقوم بإحضار وعاء نقوم بخفق البيض مع الدقيق ثم نقوم بإضافة الماء والحليب وحدة وحدة مع حركة مستمرة من التقليب جيدا ثم نقوم بإضافة الزبدة او زيت الذرة والملح مع الاستمرار في التقليب نقوم بإضافة الماء في حالة احتياج العجين لذلك حتى نصل الى القوام المطلوب نحضر طاسة باردة ونقوم بملي الكبشة من خليط العجين الذى قومنا بتجهيزه ونصب العجين في احد اطراف الطاسة ونقوم بفردة بشكل دائري حتى يغطى الطاسة بالكامل كل جانب يستغرق دقيقة ونقوم بقلب الجانب الاخر حتى يتم تسويته وعند الانتهاء من الكمية المطلوبة نضع رقائق الخبز في اناء ونقوم بتغطيته حتى لا ينشف

ثالثا: طرق لتحضير حشو الكريب الحلو والحادق

مقادير عمل الكريب باللحمة المفرومة :

مشروم بمقدار كوبأيه

زيت ذرة

كسبرة مفرومة

فلفل اسود وملح وبهارات

4 بصلات كبيرة مبشورين

كيلو من اللحمة المفرومة

رقائق عجينة الكريب الذى سبق تحضيره

طريقة التحضير :

نقوم بتسخين القليل من الزيت في الطاسة ونضيف حبات البصل المبشور ونشوحهم حتى يكون الونى ذهبي

نقوم بإضافة المشروم ونشوحه مع البصل ثم نضيف كمية اللحمة المفرومة ونقلب حتى يصبح ليس به نقطة ماء

نضيف الملح والفلفل والبهارات ونقلبهم جيدا حتى يمتزج جميع المكونات

نتركها لمدة دقيقتين او ثلاث دقائق ثم نتركها جانبا لتبرد

قومي بإحضار خبز الكريب ونضع به الكمية المناسبة من اللحمة ونلفه صوابع او مثلثات كما تفضلين

نضيع الكمية التي تم حشوها في صانية وندخلها الفرن حتى يتم تحميره الخبز من الخارج

ثم قومي بتقديمة ساخنا شاهي

مقادير عمل الكريب بالنوتيلا:

كوبأيه من شكولاتة النوتيلا ثمرة موزة مقطعة عجينة الكريب

طريقة التحضير:

نفرد العجينة التي قومنا بتحضيرها ثم نفرد كمية النوتيلا المطلوبة علية ثم نضع شرائح الموز ونقوم بتطبيق العجينة بالطريقة التي تفضلينها نقوم بتزينه عن طريق رش صوص الشكولاتة او السكر المطحون على وجه الكريب

وها نحن هنا قدمنا لكم اسهل طريقة لعمل الكريب الحلو والحادق ونتمني ان ينال اعجابكم