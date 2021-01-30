بذور من الطبيعة معجزة في علاج تساقط الشعر نهائياً وتطويل وتكثيف الشعر إلى الأرض

إذا كنتِ تعانين من تكسر وتقصف الشعر، وإذا كان شعرك ضعيف لا ينمو بسهولة ولا يزيد طوله، فإنك سوف تواجهين مشكلة تساقط الشعر وقلة كثافته بكل تأكيد، ولذلك أتينا لكِ اليوم بمكون معجزة من الطبيعة يعالج كل تلك المشاكل بكل سهولة، وذلك إذا قمتِ باستخدامه في الروتين الأسبوعي للعناية بشعرك، وسوف نقوم باستخدام ذلك المكون الذي هو عبارة عن بذور طبيعية في تحضير سيروم لتكثيف الشعر وتطويله بغزارة وإنبات الفراغات، بالاضافة إلى ماسك بروتين أسبوعي لعلاج الشعر التالف وعلاج التساقط.

تكثيف الشعر وعلاج التقصف والتساقط

بذور حب الرشاد لها الكثير من الفوائد الصحية للشعر، حيث تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية كالحديد والسيليكا وفيتامين ه‍‍ وفيتامين ج، لذلك فهو يعمل على التخلص من مشكلة تساقط الشعر ويعالج التلف والتقصف، كما يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، يعمل علي تنشيط الدورة الدموية وسريان الأكسجين في الدم؛ مما يحفز بصيلات الشعر ويعزز نموها بشكل أفضل.

أولا غسول حب الرشاد لتقوية وتكثيف الشعر

يعمل هذا الغسول أو السيروم على تقوية الشعر من الجذور وتحفيز نمو الشعر بشكل أسرع، كما يساعد على تكثيف الشعر الخفيف وإيقاف التساقط، وهو يتكون من العناصر التالية:

2 كوب من الماء.

4 ملاعق كبيرة من بذور حب الرشاد.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير إناء ثم يُضاف إليه مقدار الماء ومقدار حب الرشاد ثم يتم التقليب، بعد ذلك يترك لمدة خمس دقائق حتى تستقر البذور في قاع الوعاء، بعد ذلك يوضع الإناء على النار لمدة عشر دقائق حتى يتم الغليان، يترك الخليط جانبا حتى يبرد ثم يتم تصفيته باستخدام قطعة قماش ليتم الحصول على سائل صافي، وبعد ذلك يتم وضع السائل الناتج في بخاخ زجاجي، ويُستخدم بعد كل غسل للشعر على فروة الرأس وعلى الشعر بالكامل ويترك ليجف تماما.

ثانيا خلطة حب الرشاد لعلاج تساقط الشعر

تعتبر هذه الخلطة بديل مدهش لماسك البروتين الأسبوعي للعناية بالشعر وتكون من العناصر التالية:

ملعقة كبيرة من حب الرشاد المطحون.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت بذور العنب أو زيت الأرجان.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ويوضع به مقدار مطحون حب الرشاد، ثم يُضاف مقدار كل من زيت جوز الهند وزيت الزيتون أو الزيت المراد إضافته، وبعد ذلك يتم مزج المكونات جيدا ثم يترك الخليط في مكان جاف ومظلم لمدة 48 ساعة، يفضل بعد ذلك تصفية الخليط بقطعة من القماش، ثم تطبق الوصفة على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف، ثم يتم عمل تدليك لفروة الرأس جيدا لمدة دقيقتين على الأقل لتنشيط الدورة الدموية، وبعد ذلك يلف الشعر ببلاستيك غذائي ثم يترك لمدة ساعتين قبل غسله بالشامبو المناسب لنوع الشعر.

زيت بذور العنب من الزيوت الطبيعية الرائعة أيضا في تغذية الشعر وتقويته من الجذور، وبالرغم من ذلك لا تستعمله الكثير من الفتيات، فهو ليس رائجاً في الاستعمال على الشعر رغم علاجه للكثير من مشاكل الشعر ورائحته الرائعة، أبرزها أنه يقوم بتسريع نمو الشعر ويقويه من الجذور ويعطيه لمعان وترطيب طبيعي، يمكنك استعماله مع زيت الزيتون في حمام زيت دافئ للشعر، كما يمكنك استعماله منفرداً كبديل عن بلسم الشعر.