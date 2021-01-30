يعاني الكثير منا من مشكلة إنتشار الصراصير سواء كانت الكبيرة أو الصغيرة في المنزل والتي نجد صعوبة في التخلص منها حيث ان الصراصير هي أكثر الحشرات المقرفة والمقززة التي نخاف منها ونلجأ الى البيرسول أو غيره من أدوية الرش للتخلص منها ألا أنها لا تجدي نفعا خاصة اذا كانت الصراصير قامت ببناء بيتها في المنزل وهو عبارة عن عمل ثقب وراء الأبواب أو الشبابيك وهذه المواد الرش ما تقوم بفعله هو إيذائنا حيث انها بها مواد كيماوية ولها رائحة نفاذة تؤذي اطفالنا الصغار وكبار السن.عجينة الصراصير للتخلص من الصراصير:
ومن أفضل الطرق للتخلص من الصراصير هي المواد الطبيعية، حيث انها لا تؤذينا، وقد ظهرت في الفترة الاخيرة عجينة بيضاء ورخيصة ولكنها لها مفعول السحر في التخلص من الصراصير ويتم وضعها في الأركان ووراء الباب ووراء الشباك وعلى الرخامة وبالفعل أستطاعت ان تجعلنا نتخلص من الصراصير بشكل نهائي، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل عجينة الصراصير.مكونات عجينة الصراصير:
- ملعقة لبن بودرة
- ملعقة سكر بودرة
- بودرة “حامض البوريك” وسنجدها في الصيدلية أو عند العطار.
نقوم بخلط جميع المكونات معا ونضيف لها القليل ماء تدريجيا حتى تتكون لنا عجينة لينة ونقوم بعمل كرات صغيرة ونقوم بلصقها في أنحاء المنزل على سبيل المثال وراء الباب أو وراء الشباك، أو في جوانب الرخامة خاصة في الحمام والمطبخ حيث انه هو المكان المخصص للصراصير، وسنجد أن مفعولها ظهر من أول استخدام سيتم القضاء على الصراصير نهائيا.نصائح للتخلص من الصراصير نهائيا:
- عدم ترك أي بقايا طعام خاصة في المطبخ
- الحفاظ على نظافة البيت اولا بأول
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بجنيه واحد.. اصنعي عجينة الصراصير وتخلصي منها نهائيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.