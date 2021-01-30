بجنيه واحد.. اصنعي عجينة الصراصير وتخلصي منها نهائيا

يعاني الكثير منا من مشكلة إنتشار الصراصير سواء كانت الكبيرة أو الصغيرة في المنزل والتي نجد صعوبة في التخلص منها حيث ان الصراصير هي أكثر الحشرات المقرفة والمقززة التي نخاف منها ونلجأ الى البيرسول أو غيره من أدوية الرش للتخلص منها ألا أنها لا تجدي نفعا خاصة اذا كانت الصراصير قامت ببناء بيتها في المنزل وهو عبارة عن عمل ثقب وراء الأبواب أو الشبابيك وهذه المواد الرش ما تقوم بفعله هو إيذائنا حيث انها بها مواد كيماوية ولها رائحة نفاذة تؤذي اطفالنا الصغار وكبار السن.

عجينة الصراصير للتخلص من الصراصير:

ومن أفضل الطرق للتخلص من الصراصير هي المواد الطبيعية، حيث انها لا تؤذينا، وقد ظهرت في الفترة الاخيرة عجينة بيضاء ورخيصة ولكنها لها مفعول السحر في التخلص من الصراصير ويتم وضعها في الأركان ووراء الباب ووراء الشباك وعلى الرخامة وبالفعل أستطاعت ان تجعلنا نتخلص من الصراصير بشكل نهائي، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل عجينة الصراصير.

ملعقة لبن بودرة

ملعقة سكر بودرة

بودرة “حامض البوريك” وسنجدها في الصيدلية أو عند العطار.

مكونات عجينة الصراصير:طريقة تحضير عجينة الصراصير:

نقوم بخلط جميع المكونات معا ونضيف لها القليل ماء تدريجيا حتى تتكون لنا عجينة لينة ونقوم بعمل كرات صغيرة ونقوم بلصقها في أنحاء المنزل على سبيل المثال وراء الباب أو وراء الشباك، أو في جوانب الرخامة خاصة في الحمام والمطبخ حيث انه هو المكان المخصص للصراصير، وسنجد أن مفعولها ظهر من أول استخدام سيتم القضاء على الصراصير نهائيا.

عدم ترك أي بقايا طعام خاصة في المطبخ

الحفاظ على نظافة البيت اولا بأول

نصائح للتخلص من الصراصير نهائيا: