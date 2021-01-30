مشروبات ساخنة ولذيذة للشتاء اتغلب على برد الشتاء بمشروبات لذيذة، حيث أنه في برد الشتاء كلا منا يبحث عن أشياء لتدفئته ولتعطيه الطاقة وفي الوقت ذاته تكون لذيدة وذات طعم جميل، لذا فالمشروبات الساخنة هي أفضل ما نحتاج إليه في هذا التوقيت، بأبسط الطرق احصلي على المتعة مع كوب ساخن لذيذ ليلا، لذا اليوم سنقدم لكم مشروبات ساخنة ولذيذة للشتاء. مشروبات ساخنة ولذيذة للشتاء أولا مشروب الشيكولاتة بالمارشميللو والأوريو مشروبات ساخنة ولذيذة للشتاء أولا مشروب الشيكولاتة بالمارشميللو والأوريو أولا المقادير: أثنان كوب من الحليب

ملعقتين كبيرتين من الكاكاو

سبع قطع بسكويت أوريو

ثماني قطع صغيرة من المارشميللو

ثلاث ملاعق صغيرة من السكر

كريمة مضروبة للزينة ثانيا الطريقة: قومي بوضع خمس قطع من الأوريو في وعاء الخلط واخلطيها جيدا

ثم ضعي الحليب والكاكاو والسكر والأوريو المخلوط على نار متوسطة

قومي بالتقليب باستمرار حتى يتم غلي الحليب.

ضعي الكاكاو في أكواب التقديم

ثم ضعي المارشميللو على الوجه.

قومي بتكسير باقي الأوريو، واتركيه جانبًا.

قومي بوضع الكريمة فوق المارشميللو، ثم ضعي الأوريو المجروش فوق الكريمة، ويقدم ساخنًا واعملي تورتة الطاسة بأسهل الطرق مشروبات ساخنة ثانيا مشروب شاى الكرك مشروبات ساخنة ثانيا مشروب شاى الكرك أولا المقادير: اثنان كوب من الحليب

كوب من الماء

ملعقة كبيرة ونصف من الشاي

ملعقتين كبيرة من السكر

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل

أربع حبات قرنفل

خمس حبات حبهان

عود قرفة ثانيا الطريقة: قومي بطحن القرنفل والحبهان والقرفة داخل مطحنة التوابل.

ضعي الماء والشاي والزنجبيل وخليط القرنفل والحبهان على نار متوسطة

واتركي الخليط حتى الغليان.

قومي برفعه عن النار،

ثم غطيه وعيه جانبًا لمدة 5 دقائق.

ثم ضعي الحليب والسكر علي نار متوسطة حتى الغليان.

ثم ضيفي خليط الشاي إلى الحليب، واتركيه حتي الغليان.

ثم ضعي الشاي في أكواب التقديم، ويقدم ساخنًا. مشروبات للشتاء ثالثا مشروب التفاح بالقرفة ساخنا مشروبات للشتاء ثالثا مشروب التفاح بالقرفة ساخنا المقادير: أربع أكواب منعصير تفاح الغير محلى

ثلاث أعواد من القرفة

نصف ملعقة صغيرة قرنفل

أربع ملاعق صغيرة من السكر الطريقة: ضعي القرفة والقرنفل على نار متوسطة واستمري في التقليب لمدة أربع دقائق.

ثم ضيفي عصير التفاح واتركيه حتى الغليان.

ثم ثومي بتغطية الوعاء واتركي المشروب على نار هادئة لمدة عشرين دقيقة تقريبا

ثم قومي بإضافة السكر، وقلبيه جيدًا

ثم ضعيه في أكواب التقديم، ويقدم ساخنًا. وأيضا اعملي خلية الحل بأجمل الطرق وأبسطها مشروبات لذيذة للشتاء رابعا مشروب حمص الشام الساخن مشروبات لذيذة للشتاء رابعا مشروب حمص الشام الساخن المقادير: نصف كيلو من حمص الشام المنقوع

ستة أكواب من الماء

حبيتين من الطماطم الصغيرة المقطعة نصفين

خمس فصوص من الثوم المفروم

ملعقتين كبيرتين من الخل

ملعقة صغيرة من الكمون

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الحار بودرة

عصير ليمون

واحد قرن فلفل أحمر حار

ملح وفلفل أسود الطريقة: ضعي الماء على نار متوسطة واتركيه حتى الغليان.

قومي بإضافة الحمص، و اتركيه حتى الغليان

قومي بتغطية الوعاء واتركيه على نار هادئة لمدة ثلاثين دقيقة.

قوَي بوضع الطماطم وثلاث فصوص ثوم، ثم اتركي الحمص على نار هادئة حتى تمام النضج.

خذي ثمرتي الطماطم من ماء الحمص، واتركيهما جانبًا

ثم ضعي الملح والكمون والفلفل الحار،وقلبي حتى تمتزج المكونات.

ثم اتركي الحمص على النار الهادئة يغلي لمدة عشر دقائق.

ضعي باقي الثوم المفروم وعصير الليمون والخل والملح و نصف ملعقة كمون في وعاء، ثم قلبيهم جيدًا.

ضعي ثمرتي الطماطم والفلفل الأحمر الحارفي وعاء المضرب واضربي المكونات جيدًا.

ثم ضيفي نصف كمية خليط الثوم وعصير الليمون إلى خليط الطماطم والبصل، وقلبيهم جيدًا.

ثم ضعي الخليط على الحمص، وقلبيهم جيدًا، ويقدم ساخنًا.

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