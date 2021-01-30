احصلي على وجه ملائكي ناصع البياض مع تلك الوصفة الأسيوية السحرية

تُعتبر هذه الوصفة الطبيعية مُقشر وماسك للبشرة في آن واحد ومكونها الأساسي هو النسكافيه “القهوة سريعة الذوبان”، والتي تحتوى على مُضادات الأكسدة وتقوم بتغذية البشرة والقضاء على انتفاخات وترهلات تحت وحول العين تماما، ودائما ما تُستخدم لجميع أنواع البشرة لتُعطيها تفتيح قوى جدا وتبييض سحري وصفاء ليس له مثيل، كما أن تلك الوصفة رائعة للغاية في إزالة الجلد الميت والتخلص من أثار الندوب والحبوب وكلف الولادة والتصبُغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

وأيضا تقضى الوصفة على علامات التقدم بالسن ويُنتج عنها توحيد هائل للون البشرة ولمعان وترطيب للبشرة، ويمكنك أيضا الاطلاع على أفضل طرق عمل التقشير الكيميائي بالمنزل باستخدام المنتجات الطبيعية والكريمات الطبية، وأسرار الجمال الطبيعي للحصول على وجه جذاب دون الحاجة إلى مساحيق التجميل، وأفضل روتين يومي للتخلص نهائياً من حبوب البشرة وأثارها وإزالة الرؤوس السوداء.

أفضل وصفة طبيعية لتفتيح الوجه وتبييض البشرة

تتكون وصفة تبييض البشرة التي سوف نستعرضها في موضوعنا اليوم من مكونات بسيطة هي عبارة عن من 1 ملعقة كبيرة من النسكافيه، 1 ملعقة كبيرة من السكر البنى ويُمكن استبداله بالسكر الأبيض لا يوجد مشكلة ولكن يُفضل السكر البني والذي سوف نتحدث عن فوائده، 1 ملعقة من الحمص المطحون، 1 ملعقة كبيرة من ماء الورد بالاضافة إلى 1 ملعقة كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير

وللتحضير يتم وضع النسكافيه في وعاء وعليه السكر البنى والذي يمكن استبداله بنظيره الأبيض، ولكن يُفضل استخدام السكر البنى لان فوائده رائعة؛ حيث يقوم بتقشير البشرة تقشير عميق ويُعطى البشرة الإشراق واللمعان، وهو مُرطب طبيعي لجميع أنواع البشرة ويُساعد على تفتيح البشرة، ويُقلل من الندوب وأثارها ويقوم بالقضاء على حب الشباب.

وبعد ذلك يتم إضافة الحُمص الذي يقوم بدوره بتوحيد لون البشرة ويؤخر ظهور التجاعيد وعلامات التقدُم بالسن، ويقوم بتعزيز الكولاجين الهام لإبقاء البشرة شابة ونضرة، ثم يتم إضافة ماء الورد عليه والمعروف بأنه تونر طبيعي ويحتوى على خصائص عديدة من مُضادات الأكسدة، ثم يتم إضافة الحليب والذي يُزيل حروق الشمس ويقوم بتفتيح البشرة وتنظيفها تنظيف عميق ثم يتم دمج الخليط جيدا.

طريقة استخدام الوصفة

قيل استعمال وصفة تبييض الوجه يتم غسيل البشرة بالقليل من الماء الدافئ ثم تجفيفها بواسطة قطنة أو منشفة ناعمة، ثم نبدأ بوضع الوصفة على البشرة وتوزيعها بواسطة قطنة أخرى، وبعد الانتهاء من وضع الخليط على البشرة نقوم بعمل تدليك بغرض التقشير بواسطة حركات دائرية وبطريقة ناعمة حتى تتغلغل للبشرة وتتفاعل معها و تعمل على تقشير الخلايا الميتة وتخفيف أثار البقع والبثور.

وبعد مرور 20 دقيقة يتم غسيل البشرة بواسطة ماء دافئ، وبعد تجفيفها نقوم برش التونر عن طريق وضعه على قطنة وتوزيعه على البشرة بطريقة دائرية، ويفضل استخدام تونر طبيعي وذلك التونر يمكن أن يكون عبارة عن مزيج بين الجلسرين وماء الورد أو ماء الورد فقط، ويُنصح بالمداومة على هذا الروتين أو هذه الوصفة الرائعة عن تجربة لمرتين أسبوعيا، وسوف تجدين النتائج المُدهشة من المرة الثالثة لاستخدامه مع ملاحظة تفتيح كبير للبشرة وصفاء ملائكي بعد التخلص من البقع والبثور وتوحيد لون البشرة.

حيث تُعد تلك الوصفة الأسيوية من أفضل الوصفات لتفتيح البشرة وتوحيد لونها، وذلك لما تحتوية من مكونات متعددة، كلا منهما يحتوي على العديد من الفوائد والفيتامينات ومواد مضادة للأكسدة، وهذا ما يجعلها مُفضلة دائما لدى أهم متخصصين التجميل والعناية بالبشرة، فقط عليكي تكرار الوصفة مرة أو مرتين إسبوعيا وستلاحظين الفارق فوريا.

تفتيح وشد البشرة

يمكنك إضافة القليل من جل الصبار وملعقة من ماء الورد على 1 عدد حبة من الموز، وبعد الخلط جيدا بين المكونات حتى الحصول على قوام كريمي، يتم تطبيق الماسك على البشرة إلى أن يجف ثم يتم غسله بواسطة الماء الفاتر أولا ثم البارد، وسنلاحظ نتيجة رائعة فورية في تفتيح البشرة مع ترطيب عميق للوجه الذي يعاني من الجفاف، ويتم تكرار الوصفة إسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.