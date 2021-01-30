أقوى بديل طبيعي لكيراتين فرد وتنعيم الشعر وعلاج التقصف والتلف من المنزل

تطمح كل النساء إلى الحصول على شعر ناعم قوي طويل وكثيف، ويكمن الحل في الكيراتين الذي يعمل على تنعيم الشعر وعلاج كافة مشاكله، .وتلجأ معظم النساء إلى صالونات الشعر والتجميل واستخدام الكيراتين الكيميائي لنتائجه السريعة رغم تكلفته الباهظة، ولذلك سوف نستعرض في موضوعنا اليوم عدة طرق طبيعية لعمل بديل الكيراتين الطبيعي من المنزل لعلاج التقصف وتنعيم الشعر وإطالته.

طرق عمل الكيراتين الطبيعي من المنزل وصفة جل بذر الكتان لتنعيم الشعر

تعمل وصفة الكيراتين الطبيعي من جل بذر الكتان على منع تلف الشعر وتقصفه وعلاج تساقطه ويساعد على تقليل القشرة، وتتكون الوصفة من كوب من بذر الكتان الغير مطحون وكوبين ماء معدني، ولتحضير الوصفة نقوم بوضع الماء في وعاء ورفعه على النار حتى الغليان، ثم نقوم بإضافة كوب بذور الكتان إلى الماء مع التحريك حتى الحصول على قوام هلامي خفيف، بعد ذلك نقوم بتصفيته و وضعه في وعاء زجاجي والاحتفاظ في الثلاجة ، وللاستخدام نقوم باستعمال فرشاه شعر ويتم وضع الخليط على الشعر بنفس طريقه وضع الصبغة، ويتم تركه على الشعر من ساعتين الى 6 ساعات ثم يغسل بعد ذلك بالشامبو المخفف والماء.

وصفة الكيراتين الطبيعي من الأفوكادو والمايونيز

تعتبر وصفة الأفوكادو والمايونيز بمثابة كيراتين طبيعي للشعر، وتتكون من حبة واحدة من الأفوكادو، ملعقتين كبيرتين من المايونيز، ولتحضير الوصفة يتم تقشير حبة الأفوكادو ثم هرسها جيدا حتى يصبح قوامها عجيني أو كريمي، ثم يتم إضافة المايونيز والدمج والتقليب جيدا مع الأفوكادو، ويتم وضع الخليط على الشعر وتغطيته بغطاء بلاستيكي لمدة نصف ساعة، ثم يُغسل الشعر بالماء الدافئ ثم الشامبو المناسب.

كيراتين الزيوت والبيض لتنعيم الشعر وعلاج التقصف

يتكون ذلك الكيراتين الطبيعي السحري من بيضة واحدة، بضع قطرات من كل من زيت اللافندر وزيت الياسمين، ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون،ملعقة كبيرة من زيت الخروع، ملعقة كبيرة من زيت اللوز، ولتحضير الوصفة يتم خفق البيضة جيداً، ثم إضافة كلاً من زيت الخروع وزيت الزيتون وزيت اللافندر وزيت الياسمين بشكل تدريجي ، ثم تقليب المكونات حتى تمام التجانس، ثم يتم وضع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، بعد ذلك يتم تصفيف الشعر ولفه على شكل كعكة ثم تغطيته بغطاء مخصص للرأس، ويتم ترك الوصفة على الشعر لمدة ساعة ثم غسله بالشامبو والبلسم المناسبين، ويمكن تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعياً.

وصفة الكيراتين الطبيعي من جل الألوفيرا

الوصفة الأخيرة في موضوعنا اليوم هي وصفة جل الألوفيرا لتنعيم الشعر وتحفيز نموه ومنع تساقطه،وتتكون من ربع كوب من جل الألوفيرا، ربع كوب من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، ولتحضير الوصفة يتم تسخين الزيت ثم خلطه مع جل الألوفيرا حتى تمام التجانس، ثم يتم وضع الخليط على الشعر وتركه لمدة ساعة إلا ربع، ثم يتم غسل الشعر بالشامبو والماء البارد اغسلي شعرك بالماء البارد، ويمكن تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

أيضا ينصح باستعمال جل الصبار للشعر لاحتوائه على مكونات تتميز بأنها مضادة الأكسدة، كما أنه مضاد للفطريات والبكتريا التي قد تظهر بفروة الرأس نتيجة عدم التهوية الجيدة للشعر،، لذا فإن له قدرة هائلة في القضاء على القشرة بسرعة فائقة، كما يعمل على إصلاح الخلايا التالفة في الشعر ويعمل على تغذية الشعر وتقويته، بالإضافة إلى قدرته العالية في ترطيب الشعر الجاف لذا فإنه يقضي على الهيشان والتقصف تماما.

بالاضافة إلى ذلك ينصح أيضا بإضافة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند إلى نصف ملعقة صغيرة من زيت الخروع، ثم تدليك فروة الرأس جيدا بالزيت بواسطة حركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية، ثم يُترك على الشعر لمدة ساعتين بعد تغطيته بوعاء بلاستيكي أو أخر حراري، ثم يتم غسل الشعر بواسطة الشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر وسنلاحظ نعومة ولمعان طبيعي بالغين.