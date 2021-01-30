سر مذهل في تحضير الكفتة المشوية على الفحم في البيت لطعم ألذ من المطاعم

نقدم لكم طريقة تحضير الكفتة المشوية اللذيذة، حيث تعتبر الكفتة المشوية من أكثر الأكلات التي يحبها جميع الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار، وذلك لأنها سهلة التحضير والتناول، وتعتبر من الأكلات المناسب في الدايت أيضاً، وسوف ننشر لكم اليوم طريقة مختلفة لتحضيرها مثل أشهر المطاعم، وهي الكفتة المشوية على الفحم، والتي تعتبر من ألذ طرق التحضير التي يعشقها جميع الأشخاص.

طريقة تحضير الكفتة المشوية

يجب تحضير هذه المكونات لتحضير الكفتة بسهولة:

1/2 كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة كبيرة الحجم مبشورة ومعصورة.

ملح وفلفل أسود.

طماطم مبشورة ومعصورة.

حبهان مطحون.

كزبرة ناشفة.

بابريكا.

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طريقة تحضير الكفتة على الفحم بكل سهولة

يمكن تحضير هذه الوصفة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً نقوم بخلط كلاً من اللحمة المفرومة والبصلة المعصورة والطماطم المعصورة والملح والفلفل والحبهان والكزبرة والبابريكا مع بعضهما البعض بشكل جيد، وبعد ذلك نقوم بتشكيلها على شكل صوابع، وندخلها إلى الفريزر لمدة 30 دقيقة.

نقوم بوضع 2 طبقة من الفويل في وعاء ونضع قطع من الفحم، ثم نضعها على النار وعليها الشبكة، ونقوم بدهن الكفتة بمياه البصل والطماطم والملح والفلفل وعصير الليمون، ونضعها على الشبكة، ويجب أن تكون النار هادئة حتى تستوي بشكل جيد، وبعد ذلك نقوم بوضعها في طبق بها بقدونس حتى يتشرب الدهون، ونقدمها بجانب سلطات مثل الطحينة وبطاطس محمرة، وأرز أو مكرونة، وبالهنا والشفا.

ومن الجدير ذكره أن الكفتة المشوية من أخف الوجبات التي من الممكن تناولها في أوقات عديدة، فمن الممكن تناولها في وجبة الغذاء بجانب اللحم المشوي أو المعكرونة، ومن الممكن تناولها في وجبة العشاء بجانب البطاطس المحمرة، ويُذكر أنها وجبة محببة من الأطفال والكبار أيضاً، ويُذكر أن طريقتها سهلة للغاية، ولا تأخذ سوى أقل من ساعة.