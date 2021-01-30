دجاج الخلاط الشهي اسرع وأسهل طريقه لعمل الفراخ المشوية في البيت،تبحث الكثيرات من السيدات عن خلطه مميزه لعمل الدجاج المشوي بطعم شهي ولذيذ، فالدجاج المشوي يعد من اشهي الأنواع المفضلة لدي الجميع صغارا وكبارا، ويحتوي الدجاج المشوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة كالبروتينات والمعادن والفيتامينات الهامة لبناء الجسم، والدجاج المشوي يعد من اهم الوجبات الأساسية لدي الأشخاص اللذين يتبعون حميه غذائية فهو مفيد وقليل الدسم، وفي هذا المقال سوف نتعرف سويا علي طريقه عمل دجاج الخلاط الشهي اللذيذ وسريع التحضير،تابعونا عبر المقال . دجاج الخلاط الشهي اسرع وأسهل طريقه لعمل الفراخ المشوية في البيت احضري الدجاج المشوي لعائلتك باستمرار لما يحتويه علي عناصر غذائية هامه مفيده للجسم . مقادير عمل دجاج الخلاط الشهي عدد 1 دجاجه كبيره مغسوله

عدد 2 حبه من الطماطم

عدد 1 حبه بصله

فلفل حامي حسب الرغبة

ربع كوب عصير ليمون

ملح حسب الرغبة

فلفل اسود

1 معلقه كبيره من بهارات الدجاج

1 معلقه كبيره من الكاري

1معلقه كبيره البابريكا

1 معلقه صغيره من الكسبره الناعمة

3 ملاعق من الزيت مقادير عمل دجاج الخلاط الشهي طريقه تحضير الدجاج الشهي في الخلاط في وعاء عميق ضعي فيه الدجاجة ويمكنك تقطيعها أو تركها سليمه .

قطعي الطماطم والبصل والفلفل الحامي أو الرومي .

في الخلاط الكهربائي ضعي الطماطم المقطعة والبصل المقطع والثوم وعصير الليمون .

أضيفي اليهم التوابل الملح والفلفل الأسود والبهارات والبابريكا والكاري .ضعي بعد ذلك نصف كوب من الماء .

اخفقيهم جيدا حتي يتجانس الخليط تماما بدون تكتلات .

أضيفي الخليط السابق تحضيره إلي الدجاج واتركيها لمده ثلاث ساعات في الثلاجة .

بعد ذلك ضعي الدجاج في صينيه من الالومونيوم .

سخني الفرن علي درجه حراره 220 م وضعي الدجاج بالفرن و اتركيها مده ساعه حتي تمام النضج .

قدمي الدجاج مع المكرونه او الأزر او الخضار السوتيه . طريقه تحضير الدجاج الشهي في الخلاط

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