مقشر طبيعي قوي لتبييض وتفتيح فوري وازالة الجلد الميت من الجسم كله في لحظة

عند تراكم خلايا الجلد الميتة قد يفتقد الجسم الحيوية والنضارة ويصبح جافا، فقد يحاول الكثير في البحث عن وصفات أو منتجات تساعد علي ترطيب الجلد ولكن بسبب تراكم خلايا الجلد الميتة لفترة طويلة لن تساعد هذه المنتجات أو الوصفات في التخلص منه بشكل نهائي، ومن هنا نكتشف أن لا بد من تقشير الجسم لكي يساعد علي ترطيب الجلد ونعومته ويؤدي أيضا إلي تفتيح البشرة ويجب الانتظام في تقشير الجسم وذلك باستخدام التقشير مرتين في الأسبوع. فوائد تقشر الجسم فوائد تقشر الجسم حيث توجد فوائد كثير لتقشير الجسم ومنها : يساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة التي تعمل علي جفاف الجلد ويصبح باهتا.

يعمل علي إزالة الميكروبات والبكتيريا الموجودة علي الجلد.

يساعد علي توحيد لون البشرة ويمكنه إزالة وجود التصبغات الجلدية.

يساعد علي نعومة الجسم وترطيبه.

يعمل علي تنشيط الدورة الدموية.

قد يساعد في تجديد حيوية الجلد وهذا عن طريق تنشيط الخلايا، ويؤدي ذلك إلي عدم ظهور أي علامات تدل علي التقدم في العمر. وتوجد عدة نصائح عند تقشير الجسم وهي يجب تقشير الجسم قبل الاستحمام أو أثناء الاستحمام وذلك باستخدام ليفة خاصة للتقشير. ماسك تقشير الجسم ماسك تقشير الجسم حيث يوجد أفضل مقشر طبيعي للجسم وهو القهوة فقد يساعد علي نعومة الجسم وإزالة خلايا الجلد الميتة. المكونات : قهوة مطحونة. سكر. زيت زيتون. فيتامينe. طريقة التحضير : نحضر طبق ثم نضع فيه نصف كوب من القهوة المطحونة، ونضع ربع كوب من السكر، ثم نضع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، وأخيرا يتم إضافة ثلاثة من كبسولات زيت فيتامينe، ثم يتم خلط هذه المكونات للحصول علي قوام خشن. قبل استخدام هذه الوصفة لا بد من تنظيف الجسم جيدا، ثم يتم وضع هذا الخليط علي الجسم وذلك عن طريق التدليك بالأصابع. بعد ذلك يتم ترك هذا الخليط علي الجسم لمدة ربع ساعة علي الأقل، ثم نقوم بغسل الجسم جيدا بالماء البارد، ثم يتم تجفيفه نهائيا وبعد ذلك يجب استخدام مرطب للجسم، وتكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا لتحصلي علي نعومة كاملة للجسم في خلال أسبوع واحد فقط.

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