طريقه عمل الشيبسي البيتي في المنزل مثل الجاهز بالخطوات ، يعد الشيبسي من اهم الأكلات المحببة لدي الجميع كبارا وصغارا إلا أننا نقلق لاحتوائه علي المواد الحافظة التي تضؤ بالجهاز المناعي للأطفال،وفي هذا المقال سوف نتعرف معا علي طريقه عمل الشيبسي البيتي في المنزل بالخطوات، لتحصلين علي شيبسي مقرمش و ذا طعم شهي وبدون مواد حافظه، وسوف نحضره بالأطعمة المحببة والمفضلة لديكم وبطريقه سهله جدا وبسيطه وبمكونات موجوده لديكي في المنزل،واليكم مقادير عمل الشيبسي البيتي وطريقه تحضيره، تابعونا عبر موقع ثقفني. طريقه عمل الشيبسي البيتي في المنزل مثل الجاهز بالخطوات علكيي سيدتي بعمل الشيبسي البيتي لأطفالك فهو لا يحتوي علي المواد الحافظة . مقادير عمل الشيبسي البيتي الشهي 1 كيلو من البطاطس

1 ليتر من الماء المغلي

1 معلقه صغيره من الكركم

1 معلقه كبيره من الملح

1 معلقه كبيره من الشطه

ربع كوب من الخل

1 كوب جبن رومي كبشور

1 معلقه صغيره ملح

ربع كوب خل

1\2 نصف كوب كاتشب مقادير عمل الشيبسي البيتي الشهي طريقه عمل الشيبسي البيتي الشهي بالخطوات قطعي البطاطس بماكينة التقطيع الخاصة بالشيبسي .

في وعاء ضعي الماء الساخن وضعي عليه ربع كوب من الخل والملح والكاري .

ضعي طعم مفضل لديكي في الوعاء مع البطاطس المقطعة .

اتركي البطاطس منقوعه في الماء لمده 30 دقيقه .

قومي بتحمير البطاطس في زيت غزير وساخن حتي تحصلين علي بطاطس شيبسي ذهبي اللون ومقرمش .

ملحوظه ضعي أي طعم مفضل لديكي في الماء الذي تنقعين فيه البطاطس . طريقه عمل الشيبسي البيتي الشهي بالخطوات

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