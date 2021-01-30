بطريقة الهنود خلطة تطويل الشعر للركب ضعيها على فروة الرأس لمدة أسبوع لشعر طويل وكثيف

يعتبر الشعر الطويل والجذاب من أكثر الأشياء التي تلفت الأنظار حيث يسعى الكثير من السيدات في الحصول علي شعر ناعم وصحي يشابه شعر النساء في الهند، فإنهم يتميزون عن غيرهم بالشعر الطويل والأسود والناعم، وهذا يرجع إلي حضارتهم الهندية القديمة وثقافتهم التي كانت ترتبط وقوة المرأة وجمالها وعزتها بالشعر الناعم الطويل والجميل، وهذا يجعلهن يهتمون بشعرهن اهتمام كبير دون استخدام المستحضرات الخاصة بالعناية بالشعر، حيث يوجد لديهم بعض الزيوت الخاصة المتوارثة منذو القدم وهي تعتبر جزء مهم من التراث الهندي.

تطويل وتكثيف الشعر

يظن بعض من السيدات بأن استخدام الزيوت الطبيعية للشعر قد تؤثر سلبيا علي الشعر وبالتحديد الشعر الدهني، وهذا الظن خاطئ لأن أثبت خبراء التجميل بأن استخدام الزيوت النقية تساعد الشعر في تطويله وتنعيمه وغير ذلك من فوائده الصحية، ويمكن أن هذه الزيوت تعالج القشرة وتمنع تساقط الشعر، حيث يتأثر الشعر تأثرا كبيرا بالحالة النفسية مثل التوتر فهذا يعمل علي تساقط الشعر.

وأيضا استخدام المنتجات الكيميائية الخاصة بمستحضرات العناية بالشعر فقد ثؤثر علي صحة الشعر وعدم الوصول إلي النتيجة المطلوبة في تنعيم الشعر وتطويله، لأنها تحتوي علي مواد ضارة للشعر ولكن عليكي سيدتي استخدام بعض الوصفات الطبيعية في منزلك ولمدة أسبوع فقط لتحصلي علي شعر طويل وناعم وجذاب مثل شعر الهنديات، وذلك عن طريق استخدام بعض الزيوت التي تحتوي علي مواد طبيعية مفيدة للشعر.

وتوجد عدة نصائح لتطويل الشعر وتكثيفه وتغذيته ومنها، يجب أن يتم تمشيط الشعر باستخدام المشط الخشب لأن أسنان هذا المشط تكون واسعة فهذا يساعد علي تنشيط الدورة الدموية، ويجب قص أطراف الشعر بانتظام وبمعدل كل شهر تقريبا، وتغذية الشعر باستخدام مجموعة من الزيوت الطبيعية المتوافرة.

تطويل الشعر بالطريقة الهندية

مكونات لتطويل الشعر

زيت الزيتون.

عصير ليمون.

طريقة التحضير :