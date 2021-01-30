وصفة عمل الكيك الهش السحرية بالبرتقال في المنزل بالخطوات للحصول عليها هشة وطرية

نقدم لكم وصفة عمل الكيك الهش السحرية بالبرتقال، حيث يعتبر الكيك بالبرتقال من أشهر طرق تحضير الكيك التي يحبها الجميع وتحضرها جميع الأمهات لأولادها وأفراد أسرتها، حيث أنها تتميز بأنها طرية وهشة وطعمها اللذيذ، كما أن البرتقال يعتبر من أشهر أنواع الفواكه التي لها الكثير من الفوائد، ويمكن تناول هذا الكيك في الفطار كوجبة سريعة ومفيدة، أو تناوله بعد الغداء مع كوب من الشاي، وسوف ننشر لكم الطريقة بالخطوات في هذا المقال.

كوبان من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

رشة صغيرة من الملح.

أربعة بيضات.

كوب من السكر الأبيض.

كوب من عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المطحون.

كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات عمل الكيك بالبرتقالطريقة تحضير كيك البرتقال بالخطوات

أولاً يجب تسخين الفرن على درجة 180 قبل بدء التحضير، وأيضاً نجهز صينية الفرن وندهنها بالزيت أو الزبدة ونرشها بالدقيق في القاعدة والجوانب، ونقوم بتحضير المكونات وننخل الدقيق جيداً ونضيف له الملح والبيكنج باودر والفانيليا، ونقلبهم ونتركهم جانباً.

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وفي وعاء آخر نقوم بخفق البيض مع السكر جيداً، ونضيف لهم الزيت أو الزبدة بعد ذلك، ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات مع بعضها، ثم نضيف إلى الخليط قشر البرتقال وعصير البرتقال، ونقلب، ثم نضف الدقيق ونخلط جيداً، وبعد ذلك نصب الخليط في الصينية، وندخلها الفرن ربع ساعة حتى تستوي، ونخرجها نتركها تبرد ثم نقدمها.

ومن الجدير ذكره أن وصفة عمل الكيك الهش بالبرتقال يسعى للتعرف عليها عدد هائل من السيدات، حيث أن الأطفال يحبونها للغاية، والكبار أيضاً، وتكون مناسبة لتقديمها في العزومات والمناسبات، لذا قدمنا طريقتها بالخطوات التفصيلية من أجل سهولة تحضيرها.