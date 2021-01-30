طريقة عمل البيتزا في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وفي اقل من 10 دقائق

طريقة عمل البيتزا، البيتزا من أكثر المعجنات التي يعشقها الجميع صغاراً وكباراً، ويتم تناولها في جميع أنحاء العالم بعدة حشوات، حيث يوجد بيتزا الدجاج وبيتزا اللحم وبيتزا السي فود وبيتزا البيروني وغيرها، ويوجد أكثر من طريقة لتحضير عجينة البيتزا، لكن نقدم لكم هنا أسهل طريقة لعمل عجينة البيتزا بمكونات بسيطة وخطوات قليلة جداً. طريقة عمل البيتزا في المنزل طريقة عمل البيتزا في المنزل المكونات كوبين من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

رشة من الملح. خطوات التحضير في البداية نخلط السكر والخميرة والحليب في كوب ونتركهم جانباً.

نخلط الزيت والماء والبيكنج بودر والملح والثوم البودرة في طبق كبير.

نضيف خليط السكر والحليب والخميرة إلى الخليط السابق ونخلط مرة أخرى.

نضيف الدقيق بالتدريج ونقلب بملعقة خشبية حتى نضيف الدقيق بالكامل.

نقوم بعجن الخليط باليدين لمدة لا تقل عن خمس دقائق حتى نحصل على عجينة متجانسة.

نغطي عجينة البيتزا ونتركها تختمر لمدة لا تقل عن ساعة كاملة ثم نقوم باستخدامها بعد ذلك.

هذه الطريقة مضمونة جداً إذا تم استخدام المقادير بحذافيرها.

يمكن استبدال كوب واحد من الدقيق بنفس المقدار من الدقيق الأسمر وذلك لجعل العجينة صحية أكثر. خطوات عمل عجينة البيتزا من الشوفان خطوات عمل عجينة البيتزا من الشوفان المقادير ثلاثة أكواب كاملة من دقيق الشوفان.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

ثلث كوب من زيت الزيتون.

رشة من الملح.

ماء للعجن. الخطوات في البداية يمكن الحصول على دقيق الشوفان عن طريق طحن حبات الشوفان لتحويلها إلى دقيق.

نحضر طبق كبير ونخلط الزيت مع الخميرة والملح، ثم نضيف دقيق الشوفان ونخلط جيداً.

نضيف الماء الدافئ بالتدريج مع التقليب حتى نحصل على خليط متماسك ولكنه لزج بعض الشيء، ويرجع هذا لأن الشوفان يمتص كميات أكبر من الماء مقارنة بالدقيق الأبيض.

نغطي عجينة البيتزا ونتركها تتخمر مدة لا تقل عن ثلاث ساعات وهذا لأن الشوفان ثقيل ويحتاج وقت طويل حتى يتخمر على عكس الدقيق.

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