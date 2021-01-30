أفضل خلطة هندية لتقوية وتطويل الشعر في فترة قصيرة وعلاج التساقط نهائياً

وصفة هندية سحرية لتقوية وتطويل الشعر وعلاج التساقط نهائياً ليصبح شعرك رائع خالي من أي مشاكل في فترة قصيرة للغاية، تعتبر هذه الوصفة سر من أسرار جمال شعر الهنديات ، فهذه الوصفة تزيد من معدل طول شعرك من 5 إلى 6 أضعاف في مدة وجيزة جدا، كما تعمل علي إيقاف تساقط الشعر وتعالج قشرة فروة الرأس، أيضا إذا كنت تعانين من وجود فراغات في شعرك فهذه الوصفة تساعد على إنبات الشعر؛ لأنها تنشط الدورة الدموية في فروة رأسك، كما أنها تقوي الشعر الضعيف ويمنحه العناصر الغذائية التي يحتاج إليها لينمو بسرعة أكبر.

تقوية وتطويل الشعر في فترة قصيرة

مكونات الوصفة هي عبارة عن:

قطعة واحدة متوسطة الحجم من الزنجبيل الطازج.

من 10 إلى 15 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند حسب كثافة وطول شعرك.

يتم تحضير قطعة الزنجبيل ثم تُغسل جيدا ثم يتم تقشيرها للتخلص من القشرة الخارجية، بعد ذلك يتم بشر قطعة الزنجبيل باستخدام أداة البشر ليتم الحصول علي مبشور الزنجبيل. يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار من 10 الي 15 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وعدد الملاعق يتحدد حسب طول وكثافة شعرك، ويتم تحضير وعاء آخر ثم يتم وضع قطعة من القماش أو جورب خفيف أعلى الوعاء، ويتم تصفية مبشور الزنجبيل جيدا داخل الوعاء عن طريق الضغط على قطعة القماش جيدا للحصول على عصير الزنجبيل.

بعد ذلك يتم اضافة عصير الزنجبيل إلى الوعاء الآخر الموجود بداخله زيت جوز الهند ثم يتم خلط المكونين معا جيدا ليتم الحصول علي قوام متجانس، يتم تحضير قنينة زجاجية ثم يوضع الخليط بداخلها وتوضع في الثلاجة لحين الاستخدام ، مع العلم أنه يجب رج القنينة جيدا قبل الاستخدام.

طريقة الاستخدام

يتم تقسيم الشعر إلى خصل ويوضع الخليط على جذور الشعر، ثم يتم عمل تدليك باستخدام أصابع يدك مع وضع رأسك للأسفل جهة الأرض ( الرأس علي وضعية الركوع )، وذلك لتنشيط الدورة الدموية مما يزيد من تغذية بصيلات الشعر، ثم يتم لف الشعر ويغطي ببلاستيك غذائي ثم يترك الشعر لمدة من ساعة إلى ساعتين، ثم يغسل الشعر بالشامبو الخاص ويفضل أن يكون خالي من المواد الكيميائية واستخدمي البلسم المناسب لك مع الماء البارد، تستخدم هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاثة مرات في الأسبوع الأول الثاني وتستخدم مرة واحدة في الأسبوعين الثالث والرابع.