محشي الكرنب أحلى أكلة تدفي في الشتا اعمليه بخلطة رهيبة واعرفي سر التسوية الصح

يعتبر محشي الكرنب من أكثر المأكولات المنتشرة في الوطن العربي ويمكن أن يتم تحضيرها بأكثر من طريقة ولكن الطريقة المصرية تعتبر من ألذ الطرق، فيكثر تناول محشي الكرنب في فصل الشتاء بالتحديد في العزائم الرمضانية وإليكم في السطور الآتية طريقة عمل محشي الكرنب. طريقة عمل محشي الكرنب طريقة عمل محشي الكرنب تعتبر مكونات محشي الكرنب سهلة وبسيطة ومن خلال السطور القادمة سوف نقدم لكم بالتفاصيل عن مكونات محشي الكرنب وخطوات تحضيره المكونات: رأس من الكرنب.

كأسان من الأرز.

ثمرتان من البصل المفروم.

حزمة من الكزبرة المفرومة.

حزمة من البقدونس المفروم.

حزمة من الشبت المفروم.

ثلاثة ثمرات من الطماطم.

نصف كأس كبير من عصير الطماطم.

فصان من الثوم.

رشة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مكعبان من المرق الدجاج.

2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. خطوات تحضير محشي الكرنب يتم نقع الأرز في كمية من المياه وتركه لمدة نصف ساعة.

القيام بإحضار إناء ويتم خلط الأرز المنقوع مع كلاً من البصل والكزبرة والبقدونس والشبت بعد أن يتم فرمهم.

القيام بتقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض ثم القيام بإضافة كلاً من الملح والفلفل الأسود ثم التقليب.

يتم ملء إناء جيداً باستخدام المياه ويتم تركه على النار لحين أن تغلي بصورة نهائياً يتم إضافة أوراق الكرنب في المياه الغلي لحين أن يتم السلق ثم يتم فرد الأوراق المسلوقة.

يتم تقطيع أوراق الكرنب إلى قطع حجمها متوسط.

يتم وضع حشوة الأرز في أوراق الكرنب المقطع ويتم لفها على هيئة أصابع مع غلقها جيداً ويتم تكرار ذلك لحين أن يتم الانتهاء من جميع كمية الكرنب.

يتو وضع أصابع محشي الكرنب في حلة عميقة ويتم ترتيب الأصابع بصورة دائرية وتركها جانباً.

في إناء أخر يتم تقليب البصل المفروم مع الثوم في الزيت النباتي لحين أن يذبل كلاً منهما.

يتم إضافة صلصة الطماطم والطماطم والملح ومكعبات مرق الدجاج ثم إضافة المياه لحين أن تغمر المكونات.

يتم وضع الخليط على المحشي في الحلة ويتم رفعه على النار لحين أن يتم الغليان.

تهدئ الحرارة ثم بعد ذلك يتم إضافة عصير الليمون.

يتم ترك محشي الكرنب على النار لمدة ساعة لحين أن ينضج بصورة تامة. خطوات تحضير محشي الكرنب

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