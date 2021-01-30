خلطة تطويل الشعر بالأرز وما هي فوائد ماء الأرز للشعر

توضيح لأفضل طريقة ماء الأرز لتطويل الشعر وتكثيفه، وكيفية تحضير خلطة تطويل الشعر بالأرز في المنزل، وما هي فوائد ماء الأرز للشعر وأنسب أنواعه لشعرك، فنظراً لما به من الفوائد الصحية الكثيرة للبشرة والشعر أصبحت الفتيات والسيدات يلجأن لاستخدامه كأحد المكونات الطبيعية التي يمكنها أن تغذي بصيلات الشعر وتعمل على نموه بشكل أسرع.

خلطة تطويل الشعر بالأرز

طريقة ماء الأرز المخمر لتطويل الشعر: نضع الخليط المكون من ملعقتين كبيرتين من الأرز إلى كوبين من الماء في زجاجة، ثم نتركها لمدة 24 ساعة، وتعتبر مياه الأرز المخمرة هي الأفضل للشعر، حيث أن ارتفاع درجة حموضة الأرز المخمر، تساعد على سد بشرة شعرك، وتظهر النتيجة سريعًا بعد استخدامه، حيث يمكن ملاحظة أن الشعر أصبح أملس وأقل احتكاكًا وتجعدًا.

وتساعد مياه الأرز المخمرة في تعزيز جميع الفيتامينات، والعناصر الغذائية الموجودة بالأرز، حيث تعمل الكربوهيدرات في الموجودة في الخليط، على تعزيز مرونة الشعر وتقويته.

يمكن للحصول على ماء أرز معطر إضافة خلاصة الخزامي، أو قشر البرتقال أو زيت النعناع وغيرها، ويمكن استخدام الخليط أو تخزينه في الثلاجة لمدة تصل إلى 5 أيام.

كم مرة يستخدم ماء الأرز لنمو الشعر بسرعة

يمكن استخدامه لتكثيف شعرك ماء وتقوية جذوره وإطالته، لكن كم مرة يمكن أن تستعمل ماء الأرز لنمو الشعر؟ ينصح باستخدامه بنوعيه سواءً كان ماء أرز عادي أو الذي تم تخميره، لمرة واحدة على الأقل في الأسبوع، ويختلف ظهور النتيجة من امرأة إلى أخرى، فقد يظهر الفرق في صحة الشعر وملمسه بعد بضعة أسابيع، بينما يظهر الفرق بعد شهور قبل رؤية النتائج.

نصائح مهمة لاستعماله

يجب تحضير مياه الأرز للشعر أولاً، ثم يغسل الشعر بالشامبو كما هو معتاد.

مع مراعاة استخدام شامبو خالي من الكبريتات.

ثم بعد ذلك يسكب ماء الأرز على الشعر.

والتأكد من وجود طبقة من ماء الأرز تغطي كل خصلة.

ويترك على الشعر من 30 إلى 60 دقيقة، ثم يلف الرأس بمنشفة أو قبعة استحمام، بعد مرور الوقت، يشطف الشعر، ويدع ليجف ثم ليصفف، ويراعى إتباع تلك النصائح الهامة في كل مرة يتم بها تكرار خلطة تطويل الشعر بالأرز في البيت.