طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر بالمنزل هش وطري وجميل جداً

يعد المعمول السعودي بالتمر من الحلويات اللذيذة جداً، التي يرتبط تحضيرها بالأعياد وتختلف طرق تحضيره على حسب كل بلد من البلدان العربية، ويشتهر تقديمه بكثرة في بلاد الخليج وخاصة السعودية ويتميز بشكله الجميل، ويمكن تقديمه بعدة حشوات متنوعة مثل المكسرات وغيرها ويعتبر حشوه بالعجوة من أفضل طرق تقديمه لما يحمله من مذاق مميز وجميل، وتعتبر مكوناته بسيطة جداً لذلك يتم تحضيره بالمنزل بدلاً من شرائه من المحلات بالأسعار المرتفعة، ويقدم دائماً بجانب القهوة أو الشاي، لذلك سنقوم من خلال هذا المقال بشرح مكونات وطريقة عمل المعمول السعودي بالتمر بوصفة سهلة ومبسطة.

مكونات عمل المعمول السعودي بالتمر

يتكون المعمول السعودي بالعجوة اللذيذة من مكونات تميزه بمذاق لذيذ وهي كما يلي:ـ

2 كوب ونصف من الدقيق.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الهيل الناعم.

نصف كوب من السكر البودرة.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع كوب من السمنة.

نصف كوب من الزبدة.

للحشو، معجون التمر (عجوة).

طريقة التحضير

يتم تحضير المعمول السعودي بالتمر باتباع الخطوات التالية:ـ

نبدأ أولاً بخلط كلاً من الدقيق ورشة الملح والبيكنج بودر مع بعض، ثم يضاف الهيل والسكر الناعم ويتم الخلط جيداً، حتي تتجانس المكونات مع بعضها البعض. في طبق عميق تضاف السمنة والزبدة ثم يضاف خليط الدقيق إليها، ويتم مزج المكونات باليد حتي يتكون لدينا خليط مثل الفتات الصغير. يتم خلط البيضة مع الفانيليا ثم تضاف إلى الخليط، ويتم خلط المكونات جيداً حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة، يتم عجن العجينة من 3 إلى أربع مرات على سطح مستوي ونظيف حتى تصبح أكثر سمكاً.

طريقة تشكيل عجينة المعمول

لتشكيل العجينة نأخذ قطعة من العجينة ونشكلها على شكل كرة صغيرة، نقوم بعمل تجويف داخلها ثم توضع كمية من معجون التمر ونغلق العجينة على شكل كرة، ثم توضع داخل قالب التشكيل المستخدم لعمل المعمول ونضغط عليها جيداً، ثم يتم قلب القالب للحصول على قطعة المعمول المشكلة، تكرر هذه الخطوة مع باقي كمية العجين، ثم توضع قطع العجين المشكلة داخل صينية مدهونة بقليل من الزيت، وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة أو حتي تأخذ اللون الذهبي، توضع في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب الشاي أو القهوة.