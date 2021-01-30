ماسك المايونيز للشعر التالف أقوى ماسكات لتطويل الشعر

لا يعرف الكثيرون مدى أهمية أو طريقة استخدام ماسك المايونيز للشعر التالف والمتقصف، حيث تعتبر ماسكات المايونيز لتطويل الشعر الأكثر قدرة على علاج جفاف شعرك وهيشانه و تقصفه، وبما أن الشعر هو تاج كل سيدة فنرى أن كل سيدة تبحث عن وصفات لاطالة الشعر وكذلك وتنعيمه وترطيبه، ومن خلال السطور التالية نوضح أفضل الوصفات الطبيعية بالمايونيز، بعد أن تعرفنا مسبقا على سر طريقة ماء الأرز لتطويل الشعر بسرعة.

فوائد ماسك المايونيز للشعر

ولا تقل خلطات المايونيز أهمية عن خلطة تطويل الشعر بالأرز التي استعرضناها سابقا، فالمايونيز يعمل على ترطيب الشعر، فهو يحتوي على بعض الزيت العطري الذي يغذي الشعر ويمنع جفافة، كما يساعد أيضًا على تجديد خلايا شعرك بعد تلفه من استخدام السشوار وغيره.

فضلاً عن أنه يعمل كعازل للشعر من أشعة الشمس المحرقة التى تضر بالشعر، بالإضافة لاحتوائه على البروتينات، التى تساعد على تقوية البصيلات وزيادة كثافته ليبدو أجمل، وكذلك فإن الخل الموجود بالمايونيز، يعادل حموضة الشعر و يحميه ويقويه.

أحضرى إناء و قومى بوضع قليل من المايونيز، ثم وزعيه المايونيز بصيلات شعرك.

إبدأي من الأطراف، حتى الوصول إلى الجذور وإلى فروة شعرك.

يفضل أن يكون الشعر مبللاً بالماء، وقبل عمل الماسك المطلوب، دلكي فروة رأسك بالمايونيز لبضع دقائق .

غطى شعرك بغطاء الرأس البلاستيكي، واتركيه مدة لا تقل عن ثلاثون دقيقة، ثم اغسلي شعرك جيداً بالماء والشامبو ثم بلسم استعمال البلسم، وذلك للتخلص من رائحة المايونيز المميزة، والغير مرغوب بها.

طريقة ماسكات المايونيز لتطويل الشعر بزيت الجوجوبا

أضيفي فنجان من المايونيز إلى أربع ملاعق صغيرة من زيت الزيتون وزيت الجوجوبا، اخلطيهم جيداً. ضعي للخليط ملعقة من العسل العضوي. ضيفي أيضاً خمسة من قطرات زيت الشاي، والذى يوجد عند أي عطار . وضع ملعقة عسل نحل، وهو الذي يعمل بدوره على ترطيب فروة الرأس، وعلاج مشكلات فروة الشعر أيضاً.

قومي بتوزيع الماسك على الشعر بداية من الأطراف، وحتى المنبت وصولا بفروة الرأس، ثم دلكي فروة الشعر لبضع دقائق، وأخيرًا اغسلى شعرك جيداً بالماء الفاتر و الشامبو، و بلسم المايونيز حتى تتخلصين من أى رائحة، وهي أسرع طريقة عمل ماسك المايونيز للشعر الهايش والجاف، حيث تعمل على تطويل الشعر في وقت قياسي.