خلطه سعودية لتبييض الوجه بسرعة هائلة جداً تفتيح البشره 4 إلى 5 درجات بمكون واحد فقط

نتعرف اليوم على وصفة سعودية لتبييض الوجه في يومين فقط، تسعي الكثير من السيدات على إيجاد طريقة لتفتيح البشرة سريعا، بعيداً عن الكريمات المنتشرة في مراكز التجميل والتي قد تسبب ضرر على البشرة أكثر، فمع تكرار استخدام الكريمات المليئة بالمواد الكيميائيّة قد تلحق الضرر على البشرة والتسبب في الاسمرار، ومن هذا المنطلق نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام وصفة سعودية لتبيض الوجه سريعا.

وصفة سعودية لتبيض الوجه

وصفة الكركم لتبييض الوجه

مع وصفة الكركم لتفتيح الوجه ستحصلين على بشرة متوهجة وخالية من العيوب فقط ضعي ملعقتين من الحليب ونصف ملعقة من عصير الليمون ونصف ملعقة من الكركم وملعقتين من طحين الحمص في وعاء، امزجي جميع المكونات معا، ابدئي بتوزيع الخليط على كامل وجهك اتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

وصفة سعودية لتبييض الوجه مع الحليب والعسل

مع وصفة الحليب والعسل بشرتك أكثر نقاء وحيوية، فقط أخلطي ملعقة كبيرة من الحليب المجفف في وعاء واسع وضعي عليه ملعقة من العسل، امزجي جميع المكونات ثم إدهني الخليط على وجهك ويترك اتركيه لمدة 30 دقيق قبل شطفه بالماء البارد، احرصي على تكرار تلك العملية مرتين من كل أسبوع حتي تحصلين على أفضل النتائج.

وصفة زيت اللوز لتبييض البشرة

احرصي على اتباع وصفة زيت اللوز المذهلة والفعالة في تفتيح البشرة سريعا فقط دلكي وجهك مرة من كل أسبوع بزيت اللوز الدافئ ليعطي بشرتك بريق وتفتيح سريع.

كما يمكن اتباع وصفة أخري وهي نقع اللوز في الماء لمدة 12 ساعة على الأقل طوال ثم قومي بخلطه مع زبدة الحليب وضعيه على وجهك لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد.