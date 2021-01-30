أرخص مرطب شفاه كوري لترطيب وتنعيم وتوريد الشفايف والتخلص من التشققات في ثواني

أرخص مرطب شفاه كوري لترطيب وتنعيم وتوريد الشفايف النساء يواجهون بعض المشاكل في فصل الشتاء منها أن يحدث جفاف الشفايف، وايضا حدوث بعض التشققات في البشرة، بشكل عام وذلك بسبب الحرارة المتواجدة، والجو المتغير بصفة مستمرة، وايضا الرطوبة لذا فسوف يبحثون عن بعض المركبات الغير طبيعية للقضاء على هذه المشكلة من التشققات، والجفاف، ولكنها قد تؤثر على البشرة بشكل سلبي لذا سوف نتحدث اليوم عن الوصفة الفعالة الخاصة بالشفايف والطبيعية أيضا.
اسباب جفاف الشفايف
يوجد عدة اسباب، وبراهين يحدث من خلالها جفاف الشفايف ويجب أن نتعرف عليها للقضاء على هذه المشاكل باستخدام المكونات الطبيعة وهي تكون كالتالي:-
- الطقس المتغير يؤثر بشكل سلبي على الشفايف مما يجعلها جافة متشققة.
- أشعة الشمس الفوق بنفسجية تؤثر على الشفايف لذلك يجب أن نتجنبها.
- استخدام أحمر الشفاه بكثرة، يعمل على التشققات والجفاف التي يحدث في الشفايف ويؤثر بشكل سلبي عليها وذلك لأنها من المواد الصناعية والغير طبيعية.
- تناول بعض الأطعمة التي تسبب جفاف البشرة والشفايف مثل التوابل والشطة، والحمضيات فاكهة المانجو
- تناول بعض الأدوية التي تسبب تشققات البشرة.
يفضل أنك عزيزتي أن تتجنبى هذه الخطوات لكي نحصل على شفايف ناعمة خالية من أى مشاكل تؤثر بشكل سلبي عليها.القرفة وبعض الزيوت الطبيعية لترطيب الشفايف
القرفة تمنح دائما شفايف ناعمة، وتلقائية، كما أنها تعد من أفضل الوصفات الطبيعية للقضاء على جفاف الشفايف وتشققها التي تحدث بها.
- زيت جوز الهند
- زيت الخردل
- وقت القرنفل
- يمكن أم نقوم باضافة زيت الخردل مع زيت جوز الهند وزيت القرنفل بنسب متساوية كل نوع زيت ملعقة واحدة تكفي.
- و نبدا بدمجها بشكل جيدا.
- ونقوم بتطبيق زيوت على الشفايف.
- يمكنك تتركي الزيوت لمدة عشر دقائق
- بعد ذلك نبدأ في غسيل البشرة جيدا.
- كما يمكن بعد ذلك نقوم بوضع الفازلين الطبي للقضاء على أي تشققات تحدث فيما بعد.
- هذه الوصفة هي الأفضل لجميع مشاكل البشرة
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