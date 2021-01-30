خلطه هندية سحرية لتبييض الوجه سريعا في يومين بمكونين فقط

نستعرض اليوم لكل سيدة وفتاة ترغب في تفتيح البشره سريعا أقوي وصفة لتبييض الوجه من 4 إلى 5 درجات فقط خلال أسبوع، فكما نعلم أصبحت مشاكل اسمرار البشرة من أكثر المشاكل التي قد تواجهها الكثير، وخاصة وأن كانت تتعرض يوميا لأشعة الشمس التي تلحق ببشرتها الضرر أكثر، ومن هنا تذهب الكثير من السيدات لشراء العديد من الكريمات المتخصصة في تفتيح الوجه، ولكن تجهل البعض أن هناك أثار جانبية لتلك الكريمات والتي قد تضر الجلد أكثر فيما بعد، لذا نقدم اليوم وصفة هندية لتبييض الوجه سريعا بدون أي إضافات كميائية فدعونا نتعرف ع المكونات وخطوات تطبيق الوصفة، كما أو أن اقدم اليوم وصفة أخري قد تنال اعجابكم وهي خلطه سعودية لتبييض الوجه سريعا ستلاحظين الفرق من أول استعمال.

خلطه هندية لتبييض الوجه

مع وصفة الزبادي وطحين الشوفان التي تعمل بصورة سريعة على تبييض البشرة خلال أسبوع فقط.

أخلطي ملعقة كبيرة من الزبادي في وعاء مع ملعقة صغيرة من من عصير الطماطم وامزجيهم جيداً ثم ضيفي عليهم، ملعقة من طحين الشوفان.

قومي بتوزيع الخليط على كامل وجهك ثم اتركيه لمدة 20 دقيقة، قبل غسله بالماء الفاتر، احرصي عند غسل الوجه فرك لإزالة الجلد لازالة الطبقة الميتة.

وصفة هندية لتبييض البشره

مع وصفة الموز الفعالة على تفتيح الوجه ستحصلين على نتيجة مبهرة، فقط أخلطي موزة مهروسة في وعاء مع ملعقة متوسطة من الزبادي وامزجيهم جيداً ثم ضيفي عليهم ملعقة كبيرة من العسل.

قومي بتوزيع الخليط على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد.