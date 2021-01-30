وصفات تفتيح الركب في أسبوع واحد وأهم الأسباب المؤدية لاستمرار الركب

تفتيح الركب وإزالة السواد منها هو أمر مهم لذلك تبحث الكثير من النساء عبر الإنترنت عن طريقة لتفتيح الركب بسرعة، حيث يوجد لدي الكثير من السيدات مشكلة اسمرار الركب، حيث تمنعهم هذه المشكلة من ارتداء ملابس الصيف وتجعلهن يرتدون الملابس الطويلة لعدم ظهور هذا اللون، حيث إن عدم الاهتمام المستمر بمنطقة الركب يؤدي إلى اختلاف لونها عن باقي مناطق الجسم، وهذه المنطقة لا تحتوي على غدد دهنية، وهذا يجعلها أكثر جفافا من المناطق المحيطة بها، ويكون الجلد في منطقة الركب أكثر سمكا وله طبقات أكثر من الجلد المحيط بها، ويوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى اسمرار الركب وهي، كثرة التعرض المباشر لأشعة الشمس، وأيضا تراكم الجلد الميت، لذلك سوف نتعرف وفي هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني على وصفات تفتيح الركب، وأسباب اسمرار الركب لتجنبها مستقبليا لحل هذه المشكلة للحصول على ركب جميلة وخالية من الاسمرار.

يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي اسمرار الركب ومنها

التعرض الدائم لأشعة الشمس، حيث توجد خلايا ميتة متراكمة على الركب وعند التعرض لأشعة الشمس تزيد اسمرار لون هذه الخلايا. أسباب وراثية، حيث يكون للوراثة دورا مهما في تكوين الاسمرار على الركب وبعض مناطق الجسم، وبالتحديد الأشخاص الذين يتمتعون بالبشرة السمراء فهم يكونون أكثر عرضة لظهور مشكلة اسمرار الركب لديهم. الاحتكاك، حيث إن الجسم يحمي نفسه، فعند الاحتكاك الدائم والمستمر في جزء معين من الجسم يؤدي إلى تكوين طبقة إضافية سميكة وهذه الطبقة تساعد على حماية الطبقة الداخلية الحساسة من الأضرار، ومما ينتج عن هذا تراكم الجلد الميت والذي يكون لونه أسمر ومختلف عن لون باقي مناطق الجسم. جفاف الجلد، فعند جفاف الجلد أو عدم ترطيبه يتعرض لاستقبال الملوثات الهوائية، وأيضا يؤدي جفاف الجلد إلي موت الخلايا، وكل هذا يجعل ظهور السواد واللون الداكن على الركب بصورة سريعة. تناول بعض الأدوية، مما يؤثر بعض الأدوية علي لون الركب التي تعاني منها السيدات وتجعلها أكثر اسمرارا من باقي مناطق الجسم. الأوساخ، فهذه تعد جسيمات ترابية فعند مرور الوقت تتراكم هذه الجسيمات وتمتصها طبقات الجلد الميت الناتجة عن الاحتكاك، وتساعد هذه الطبقات على حماية الجلد ومما يؤدي إلى اسمرار بعض المناطق ومنها الأكواع وغيرها من المناطق. الاضطرابات الهرمونية، وهيا تؤثر في اختلاف لون الجلد ببعض مناطق الجسم وخاصة الركب. أمراض السمنة ومتلازمة أديسون يعملان أيضا على وجود اسمرار في العديد من مناطق الجسم. وجود التصبغات بالجلد ونشاط الخلايا الصبغية في الركب والمرفقين ومناطق أخرى كل هذا يجعل اللون أكثر اسمرارا.

هل يمكن تفتيح الركب وإزالة السواد في أسبوع واحد فقط بدون تكاليف؟ الإجابة هي نعم يمكن تفتيح الركب بسهولة وذلك عن طريق استخدام وصفات طبيعية يتم تحضيرها بالمنزل ومن أفضل هذه الوصفات:

المكونات

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون

عدد 3 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض

ملعقة كبيرة من ماء الورد

كوب صغير من الماء

طريقة التحضير والاستخدام

يتم خلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس. يتم وضع الخليط على قطعة قماش نظيفة، ثم توضع على الركب. يتم تركها لمدة ساعتين على الأقل. يتم تغير القماش عندما تجف. يتم غسل الركب جيدا بالماء مه تكرار هذه الوصفة مرة كل يوم لمدة أسبوع لتفتيح الركب بسرعة.

الليمون وزيت الزيتون لتفتيح وتبييض الركب

المكونات

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الملح الخشن

ليمونة

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير والاستخدام